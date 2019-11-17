Никита Добрынин преодолевает конфликты с любимой на боксерском ринге: подробности

29 Читати новину українською
Никита Добрынин и Даша Квитковая / Instagram /@kvittkova

Звездная пара участников шоу "Холостяк-9" рассказала, что в их отношениях тоже возникают споры. Однако эти недоразумения влюбленные не афишируют и пытаются искать компромиссы самостоятельно. Для них идеальный способ выпустить пар – совместные тренировки по тайскому боксу.

Украинский телеведущий Никита Добрининн и 21-летняя Дарья Квитковая в отношениях больше года. Звездная пара постоянно подогревает интерес аудитории романтическими фото из общих путешествий. Судя по всему, между влюбленными царит настоящая гармония и взаимопонимание. Однако на своей инстаграм-странице избранница холостяка рассказала, что они нашли способ бороться с конфликтами.

Читайте также: Экс-участница "Холостяка" Дарья Квиткова намекнула на свадьбу: фото

Даша Квитковая поделилась с подписчиками тем, как они с Никитой преодолевают споры. Как и все обычные пары, они ссорятся. Однако не держат обиду друг на друга долго. Справиться с чрезмерной эмоциональностью им помогает тайский бокс. Они посещают тренировки совместно.

Очень часто вижу вопрос: "Даша, а вы когда-то ссоритесь с Никитой?" Ну конечно. Мы же обычная пара, мы живые люди. У нас бывают разногласия, можем рычать друг на друга. Просто мы стараемся, чтобы это оставалось только между нами. Так случилось, что перед тренировкой мы с Никитой немного поссорились, но потом выпустили пар на ринге. Мы решили, что тайский бокс - это своеобразная терапия для нашей пары,
- делится Даша Квитковая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

Сейчас девушка находится в Париже. Это путешествие проходит без любимого, оно стало рабочим. Даша Квитковая является основательницей агентства, которое организовывает девичники по всей Европе. Вместе с командой она обеспечивает будущих невест невероятными фотографиями и комплексно работает над их образом: макияжем, прической и даже одеждой. 

Что известно о романе Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой?
24 мая 2019 года прошел финал шоу "Холостяк-9", в котором главный герой проекта Никита Добрынин провел последние романтические свидания, после чего решил отдать кольцо блондинке Даше. Уже на постшоу телеведущий разрушил все мифы о шоу "Холостяк": Никита Добрынин стал первым из героев проекта, который продолжил отношения с финалисткой.
Пара поселилась в столичной квартире телеведущего. Никита и Даша активно ведут свой блог в инстаграме, где охотно делятся с подписчиками деталями своей личной жизни.

Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
сегодня
95280
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Холостяк 9 сезон смотреть онлайн Звездные романы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
сегодня 17:31 Руслана Писанка празднует день рождения: 5 фактов о знаменитой актрисе
Юлія Михайлова 390
Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
16 ноября 17:08 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 12302
Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
15 ноября 20:20 Какие украинки поражали Дональда Трампа на конкурсе красоты "Мисс Вселенная": фото
Юлія Михайлова 721
Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
15 ноября 20:09 Кино на выходные: пятерка интересных фильмов, которые вас не разочаруют
Юлія Турелик 373
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
15 ноября 18:07 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 39020
Новости
Больше новостей
Залиште відгук