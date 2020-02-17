Никита Добрынин рассказал о прошлом браке: Отношения уже были сломанными

Известный украинский телеведущий Никита Добрынин открыл тайны проекта "Холостяк" и рассказал подробности предыдущего брака.

Никита Добрынин до участия в самом романтическом шоу страны уже был женат. Его брак распался, а с бывшей женой ведущий не общается. О том, что стало причиной разрыва Никита рассказал в откровенном интервью в программе "Зе Интервьюер".

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Ведущий признался, что у них с женой был сложный период отношений. Он организовал совместную поездку в Париж, чтобы отстраниться от чужих советов и поговорить наедине, без посторонних.

Для меня было важно честно, открыто поговорить. К сожалению, моя инициатива не принесла никаких хороших результатов. Отношения уже были сломанными. Наша семейная жизнь превратилась в соревнование. И здесь речь идет не о финансах, а об успехах. Ты достигаешь успехов в своей сфере, но в какой-то момент вы начинаете друг друга обесценивать. Не знаю почему так происходит,

– рассказывает Никита.

Ведущий программы Анатолий спросил Добрынина не изменял ли он жене.

Я никогда ей не изменял. Не было ни повода, ни желания. Если я начинаю строить отношения, то отношусь к ним серьезно. После развода мы не остались друзьями. Не понимаю людей, которые могут общаться, когда разошлись. У меня так не получается. Мы не общаемся, каждый живет своей, я надеюсь, счастливой жизнью,

– ответил Добрынин.

Никита Добрынин и Даша Цветочная в программе "Зе Интервьюер": смотрите видео онлайн