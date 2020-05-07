Никита Добрынин рассказал о свадьбе: Хотим прямо сейчас

Популярный украинский телеведущий, главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин продолжает делиться подробностями свадьбы с блогершей Дашей Квитковой. Мужчина признался, что они прямо сейчас хотят официально стать супругами.

Даша и Никита активно готовились к свадьбе, которая должна была состояться 23 мая. Однако из-за пандемии коронавируса празднование пришлось перенести на 2 сентября. Но звезды не унывают, ведь они зарегистрируют свои отношения и официально станут мужем и женой гораздо раньше, а именно –20 мая. Об этом Никита сообщил на личной странице в инстаграме.

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Ведущий поделился романтической фотографией, которая была сделана во время путешествия на Бали. На ней он с Дашей с нежностью смотрят друг на друга, касаясь носами.

В заметке под фото Добрынин признался, что они хотят узаконить отношения прямо сейчас. Пара перенесла шумное празднование на осень, однако в ЗАГС они пойдут тогда, когда и планировали.

Сейчас мы с Дашей в ожидании самых прекрасных дат в нашей жизни. Мы распишемся гораздо раньше, чем будет свадьба, и счастливы, ведь кто-то к этому идет месяцами, кто-то годами. Мы этого хотим прямо сейчас, ждем официального начала нашей семейной жизни. Момент, когда мы будем не просто парнем и девушкой, а мужем и женой, опорой и поддержкой друг для друга, лучшими друзьями и любовниками,

– написал Никита.

Также он добавил, что, по мнению многих психологов, мужчины, которые вступили в брак, становятся более ответственными, спокойными. Порой даже увереннее в себе. Однако он рад осознавать, что для этого ему не нужен брак, ведь теперь в его жизни есть самое главное – любовь.