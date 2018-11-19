Никитюк остро прокомментировала заявления хейтеров касательно ее участия в "Танцы со звездами"

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Танцы со звездами 2018 Леся Никитюк
Танцы со звездами 2018 Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Уже 25 ноября все поклонники шоу "Танцы со звездами 2018" узнают имя победителя проекта. А пока же сеть взорвалась негодованием из-за результатов полуфинала.

По результатам голосования жюри и зрителей, шоу покинули Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Пара не попадала в зону риска, а члены жюри называли их фаворитами шоу "Танцы со звездами 2018".

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В то же время Лесю Никитюк и Максима Ежова, которые получили наименьшее количество баллов от звездных судей, спасли зрители. Именно этот факт больше всего возмутил хейтеров, которые засыпали официальную страницу шоу гневными сообщениями. На такие заявления отреагировала Леся Никитюк.

Всем тем, кто не согласен с моим выходом в финал народного шоу "Танцы со звездами", хочется сказать следующее: друзья, голосуйте за свои любимые пары. А вы, участники, сделайте все возможное, чтобы вас голосовали,
– заявила Леся Никитюк.

 

Кроме этого, телеведущая с юмором отреагировала на низкие оценки от судей и их критику. В частности, Екатерина Кухар и Влад Яма отметили, что ловкость Леси Никитюк на паркете не дотягивает до финала шоу. На это звезда смешно отреагировала, создав картинку, где судьи заняли место участников, а телеведущая с Дмитрием Комаровым и Павлом Зибровым выставили им низкие оценки.

 

 
Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк Скандал
Источник: 24 Канал
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