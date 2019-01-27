"Никогда не говори никогда": Диане Крюгер рассказала о материнстве и предстоящей свадьбе
Знаменитая немецкая актриса Диане Крюгер дала откровенное интервью для интернет-журнала PorterEdit. 42-летняя звезда рассказала, как в своем возрасте решилась стать матерью и произойдет ли ожидаемая поклонниками свадьба с Норманом Ридусом.
42-летняя актриса и модель Диане Крюгер впервые стала мамой в ноябре 2018 года. У нее родилась дочь от 50-летнего голливудского актера Нормана Ридуса. О том, как она решилась на такой шаг и как чувствует себя в роли мамы, Диане рассказала иностранному интернет-изданию PorterEdit.
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Модель призналась, что Норман Ридус именно тот мужчина, с которым ей хотелось испытать счастье материнства..
Раньше я была очень эгоистичной и совсем не задумывалась о детях. Впервые желание стать матерью появилось у меня только после 35 лет. Тогда я подумала: "А почему бы и нет". И просто решила ждать подходящего человека,
– рассказала Диане Крюгер.
Диане Крюгер / PorterEdit
Также 42-летняя актриса призналась, что ее избранник очень спокойный отец.
Норман очень спокойный. Он меня многому учит в плане отцовства, а все потому, что однажды уже проходил через это,
– откровенно призналась звезда.
Стоит добавить, что Норман Ридус воспитывает 19-летнего сына от предыдущих отношений. Мужчина познакомился с Дbане на съемках фильма "Небо" в 2015 году. Слухи об их романе взорвали сеть в 2017 году, когда папарацци удалось сфотографировать их страстные поцелуи. В ноябре 2018 года они стали родителями. Однако пока не узаконили свои отношения. Дbане утверждает, что для нее штамп в паспорте не является слишком важным.
Есть такая фраза: "Никогда не говори никогда". Поэтому я не исключаю, что у меня будет и свадьба, и девичник. Я обязательно надену красивое платье. Но, лично для меня, штамп в паспорте ничего не значит. Да, я понимаю, что официальный брак гарантирует финансовую безопасность в будущем. Но я и без этого финансово независима, так что я не нуждаюсь в ком-то, кто смог бы меня обеспечивать,
– уверенно заявила 42-летняя Диане.
Если Диане Крюгер и звезда "Ходячих мертвецов" Норман Ридус официально утвердят свои отношения, для Диане это будет второй брак.
Что известно о предыдущих отношениях Диане Крюгер?
Впервые Диане Крюгер вышла замуж в возрасте 25 лет за французского актера и режиссера Гийома Кане. Они сыграли свадьбу 1 сентября 2001 года. Однако после пяти лет супружеской жизни их брак распался. Официально пара рассталась в 2006 году.
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