"Никогда не спонсировала АТО": концертный директор Ротару выступил с громким заявлением

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что артистка никогда не спонсировала АТО, не помогала военным и в прошлом году не приехала на песенный конкурс в Россию не из-за гражданской позиции, а из-за боязни провокаций.

В эфире российской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Сергей Лавров с журналистами обсудил ситуацию вокруг недавнего интервью сестры Софии Ротару, Лидии, и объяснил, почему артистка в этом году приняла участие в конкурсе "Песня года", а в прошлом году – нет.

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Что известно об интервью Лидии Хлябич?

В августе 2015 года Лидия Хлябич в интервью журналистам издания "Бульвар Гордона" заявила, что хоть ее сестра и имеет нейтральную позицию к "хаосу, который происходит в Украине", впрочем, она помогала украинским военным финансово, а ее семья передавала консервацию и автомобиль на Восток Украины.

"Да, она нейтральная, но в День независимости в Киеве пройдет большой концерт, в котором она будет участвовать (по состоянию на 2015 год, – LifeStyle 24). Конечно, мы за Украину: мы здесь живем, это наша Родина, и мы хотим, чтобы был мир, чтобы все люди жили лучше. Чем можем – помогаем: через наш местный горисполком отдали свою машину "Ниву" в АТО, нам потом прислали видео, что она действительно доставлена в пункт назначения. Еще я сто двадцать банок своего варенья отправила туда же. Муж бензином помогает ребятам и артистам из Черновицкой филармонии, которые туда ездят. Она (София Ротару, – LifeStyle 24) помогала деньгами. Я не спрашивала ее об этом, но думаю, что помогала", – отмечала Лидия.

Сестра Софии Ротару также добавила, что не поддерживает людей в стремлении вернуться в СССР, и, несмотря на близкий менталитет с россиянами, теперь они уже не такие друзья украинцам, как прежде.

У меня много знакомых в России, но я прекратила с ними общаться, потому что они уверены только в своей правоте. "Путин, вперед!" – больше их ничего не интересует,

– заявляла Лидия в 2015 году.

Что заявил концертный директор Ротару?

В эфире программы "60 минут" 25 ноября Лавров заявил, что София Ротару никогда не спонсировала АТО.

София Ротару никогда не спонсировала АТО и не посылала банки с вареньем. То интервью сестры Лиды – полная подстава и ложь журналистов желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она никогда бы не спонсировала войну. У нее есть кого спонсировать. У нее пять сестер и братьев, у нее внуки, у нее дети. Внуков надо поставить на ноги, и она их спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну – абсолютная ложь,

– заявил Сергей Лавров.

На упреки российский журналистов о том, что Ротару якобы "кинула" Россию в прошлом году на конкурсе "Песня года", представитель украинской певицы заявил, что все было отменено из-за возможных "провокаций".

"В прошлом году Порошенко пытался ввести военное положение в Украине, и он его сделал. Мужчины от 18 до 60 лет не могли выезжать из Украины. И это случилось именно в тот день, когда Софии Михайловне нужно было выезжать на "Песню года" в поезде. И мы побоялись провокаций, потому что с поезда могли снять звукорежиссеров, балет, мужчину-администратора. И она по мотивированным причинам не смогла приехать", – оправдывался в российской программе директор.

В частности, Лавров добавил, что Ротару выступает на "Песне года" на бесплатной основе, поэтому за слова Ангелины Вовк (ведущей "Песни года", – LifeStyle 24), что артистка едет в Россию только за заработком и в это же время "по-другому ведет себя в отношении России", можно подать в суд.

Что касается заработков в России, тоже хочу объяснить. В этом году артистка приезжает на "Песню года", которая всегда была бесплатной для всех артистов. И София Михайловна в том числе бесплатно работает на "Песне года"... Ротару уже много лет отказывается от коммерческих выступлений и проводит их очень редко... Это просто заведомо ложные сведения, за которые можно подать в суд,

– отметил концертный директор.

Смотрите программу "60 минут" с представителем Ротару:

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Реакция российских пропагандистов

На заявление Лаврова в своем телеграме уже отреагировала российская журналистка Ольга Скабеева. Она поделилась в своем блоге постом российского телеграм-сообщества "Кашин", который содержит запись: "В 60 минутах выступает директор Софии Ротару и говорит, что она никогда не спонсировала АТО, круто".



Телеграм-канал Ольги Скабеевой / Скриншот

Кто такая София Ротару? Советская и украинская эстрадная певица молдавского происхождения. За свою творческую карьеру получила звания Народной артистки Украины и Героя Украины. Несмотря на ее популярность на украинских просторах, с начала оккупации на Востоке Украины и аннексии Крыма Ротару активно гастролировала в России – давала концерты на частных вечеринках и принимала российские награды. В декабре 2018 года отказалась от гастролей в России из-за военного положения в Украине, которое длилось с 27 ноября по 26 декабря.