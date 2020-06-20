20 июня голливудская актриса Николь Кидман празднует 53-й день рождения. Миллионы зрителей знают ее благодаря пронзительным драмам и элегантным образам. Однако есть в творчестве Николь Кидман и эротические фильмы, которые поражают откровенностью.

По случаю особой даты журналисты 24 канала решили вспомнить самые сексуальные роли звездной именинницы. Подборка вобрала 5 лент, которые взбудоражили мир откровенностью и иногда заставляют сомневаться, действительно ли перед нами элегантная Николь Кидман.

Стоит просмотреть Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых

1. "С широко закрытыми глазами" (1999)

Если речь идет о сексуальных ролях Николь Кидман, первое, что приходит на ум – "С широко закрытыми глазами". Эротический триллер стал одним из самых провокативных в истории кино и даже за 21 год после премьеры может взбудоражить сеть. И, конечно, это заслуга главных актеров ленты – Николь Кидман и Тома Круза.



Том Круз и Николь Кидман / Фото IMDb

Фильм рассказывает о супружеской паре, которая, кажется, имеет все. Однако однажды вечером Элис признается мужу о своих сексуальных фантазиях. Ослепленный ревностью, Билл Гарфорд отправляется в ночной элитный клуб, где царит разврат и оргии. Этот поход меняет всю жизнь главных героев.

Смотрите трейлер к фильму "С широко закрытыми глазами": видео 18+

Зрители увидят в ленте эффектные раздевание Николь Кидман и пикантные сцены с Томом Крузом.



Николь Кидман обнажилась в фильме / Фото Moviestape

2. "Запятнанная репутация" (2003)

В этой картине Николь Кидман получила не менее жаркую роль. Актриса закрутила роман с героем, которого сыграл Энтони Хопкинс, и неоднократно появлялась в кадре полностью обнаженной.

Смотрите фрагмент фильма "Запятнанная репутация": видео 18+

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По сюжету, немолодой профессор Коулмен Силк встречается с уборщицей Фонией. Рыжеволосая красавица сразу же влюбляет в себя мужчину. Тогда и происходят странные события, которые могут раскрыть секрет мужчины, который он скрывает от своих родных более 50 лет.



Эротическая сцена с Николь Кидман / Фото VideoCelebs

3. "Рождение" (2004)

Провокационные сцены с Николь Кидман можно увидеть и в запутанном детективе "Рождения". Там актриса сыграла женщину, которая нашла свою вторую половинку. Однако однажды ее любимый идет на пробежку и умирает на улице. Поэтому главной героине Анне нужно научиться жить без Шона.



Обнаженная Николь Кидман в фильме "Рождение" / Фото CMA

Но проходит время и в жизни женщины появляется мальчик, который является реинкарнацией ее мужа.

Смотрите трейлер к фильму "Рождение": видео

4. "Готова на все" (1993)

Запутанная история хирурга Джедда Гилла давно покорила зрителей. Фильм, который вышел на экран в 1993 году, наполнен интригами и эротическими сценами. Джедд оказывается ловеласом и не отказывает в интиме ни своей жене, которую сыграла Николь Кидман, ни другим женщинам.



Николь Кидман в интимной сцене / Фото IMDb

Однако романы главного героя могут обернуться в неприятности. Успешного врача Джедда ожидает немало неожиданных событий, которые не смогут предсказать зрители.

Смотрите фрагмент фильма "Готова на все": видео

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5. "Билли Батгейт" (1991)

Николь Кидман сыграла любимую девушку главного героя в криминальной драме "Билли Батгейт". Соблазнительная и опасная красотка с легкостью покорила молодого парня, который работает на мафиози Голландца и готовится стать его преемником.



Сексуальная Николь Кидман / Фото Zorg

Однако у соблазнительной парочки есть одна проблема: Дрю является избранницей безжалостного гангстера Голландца.

Смотрите трейлер к фильму "Билли Батгейт": видео