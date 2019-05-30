Николь Кидман появилась в трейлере фильма "Щегол": чувственное видео экранизируемого романа

Скоро на большой экран выйдет кинолента, в основу которой положен сюжет романа Донны Тарт. Первый официальный трейлер фильма "Щегол" (The Goldfinch) ворвался в сеть и покорил сердца поклонников драматического жанра.

Первый официальный трейлер фильма "Щегол" появился на YouTube-канале кинокомпании Warner Bros. Стоит отметить, что кинокартина снята по мотивам романа Донны Тарт, который стал лауреатом Пулитцеровской премии.

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По сюжету, который одинаков и в романе, и в ленте, парень Тео (Теодор) теряет маму в 13 лет. Во время их пребывания в Метрополитен-музее произошел взрыв. В результате теракта мама парня погибла, а он чудом остался жив. После трагедии ему придется пройти нелегкий путь, на котором ему придется взрослеть в одиночестве, переживая скорбь и отчаяние.

Кард из фильма "Щегол" / IMDb

Главную роль в картине исполнил Енсел Елгорт, звезда фильмов "Виноваты звезды" и "На драйве", а его коллегой по съемочной площадке стала Николь Кидман. Премьера фильма запланирована на сентябрь 2019 года.

Смотреть трейлер фильма "Щегол": видео