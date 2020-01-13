Николь Кидман позировала в изысканном платье на светской церемонии

Одна из самых известных звезд Голливуда Николь Кидман посетила церемонию награждения премии Critics' Choice Awards. Событие прошло в ночь на 13 января в калифорнийском городе Санта-Моника.

Кидман часто выбирает образы, которые подчеркивают ее изящную фигуру. Для этого мероприятия Николь надела изящное платье от Armani Prive, которое состояло из бархатного корсета с шелковой каймой на талии и пышной юбки с сеткой.

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Этот аутфит звезда дополнила элегантной укладкой и нежным макияжем. Красивыми деталями образа стали бриллиантовые сережки, браслеты на обеих руках, а также кольца, а вот зону декольте красавица оставила без украшений. В руке актриса держала черный клатч.

Звезды часто прибегают к экспериментам относительно своих аутфитов. На этот раз фурор на церемонии вызвал образ актера Билли Портера. Он пришел на кинопремию в комбинезоне без бретелек, с маленьким вырезом на топе и очень широкими брюками от бренда Hogan McLaughlin. Акцент также был сделан на цветах наряда: спереди он было бирюзовым, а сзади – темно-зеленым.