Николь Кидман примерила роскошные платья для Vogue: фото

Голливудская актриса Николь Кидман стала главной звездой юбилейного выпуска журнала Vogue. Для австралийского глянца она примерила несколько роскошных платьев, которые уже успели поразить сеть.

Успешная актриса Николь Кидман может похвастаться большим количеством предложений о сотрудничестве с журналами. Но не все издания получают согласие от нее на съемку. В то же время уже несколько лет подряд звезда активно сотрудничает с главным редактором австралийского Vogue. Именно поэтому Николь Кидман стала главной героиней выпуска, посвященного 60-летию журнала.

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Вскоре читатели смогут посмотреть декабрьский номер Vogue, а пока в сети появилось несколько эффектных снимков с юбилейного выпуска. На кадрах видно, что Николь Кидман примерила 6 различных образов, которые уже покорили сеть. В частности, на обложке актриса будет красоваться в черном кружевном костюме, который состоял из роскошного топа и юбки.



Николь Кидман снялась для глянца / Vogue

Кроме этого, Николь Кидман охотно позировала в платьях и брючных костюмах от Givenchy. Образ австралийская актриса дополнила массивной обувью, которая является трендовой в этом сезоне. Украшения от ювелирного дома Cartier добавили элегантности виду Николь Кидман.

Известно, что авторами особой съемки стал знаменитый дуэт фотографов Инес ван Ламсверде и Виноод Матадин (Inez & Vinoodh). Они решили сделать фотографии черно-белыми, что отнюдь не повлияло на эффектность Николь.



Николь Кидман в стильной фотосессии​ / Vogue