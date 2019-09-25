Николь Кидман призналась, почему усыновленные дети не жили с ней после развода

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Николь Кидман рассказала о своих усыновленных детях
Николь Кидман рассказала о своих усыновленных детях / Instagram / @nicolekidman

Голливудская актриса Николь Кидман охотно общается с прессой о своей карьере и в то же время избегает вопросов про ее усыновленных детей в браке с Томом Крузом. Однако на днях она все же сделала исключение и объяснила, почему после развода Изабелла и Коннор не переехали к ней.

Как сообщает The Daily Mail, усыновленные дети решили жить со звездным отцом. По словам Николь Кидман, причиной для этого были религиозные предпочтения Тома Круза, которые сразу после развода переняли Изабелла и Коннор. Сама актриса не поддерживала саентологию, так и стала нежелательным гостем в доме бывшего мужа.

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Саентология – это одно из самых конфликтных религиозных движений, основанное в США. Она возникла в 1950-х годах и базируется на так называемом учении писателя Рона Хаббарда. Движение включает философию и технику духовного совершенствования и имеет сторонников в 100 странах мира.

Николь Кидман призналась, что сайентология запрещает иметь близкие отношения с теми, кто не является последователем религиозного движения. Поэтому актрисе оставалось только наблюдать со стороны за взрослением ее усыновленных детей. Однако такой выбор Николь не осуждает и всегда готова помочь Изабелле и Коннору.

Они сделали выбор в пользу сайентологии. Но наша обязанность, как родителей, всегда давать им безусловную любовь,
– отметила Николь Кидман.

В то же время инсайдеры утверждали, что заявление актрисы, ее дом всегда открыт для Изабеллы и Коннона, отнюдь не улучшило их отношений. Дети даже не захотели, чтобы звездная мама была на их свадьбах. Как известно, Изабелла вышла замуж в 2015 году, а в 2019-м Коннор женился на последовательнице сайентологии Сильвии. Сам Том Круз, по информации источников, приказал детям прекратить общение с его экс-женой.

"За всем этим стоит Том. Он просто позвонил сыну и тот его не мог не послушать. Коннор буквально поклоняется земле, по которой ходит его отец", – отметил инсайдер.

И, вероятно, у Николь Кидман появился шанс наладить отношения с дочерью. Недавно 26-летняя Изабелла выпустила дебютную линию одежды, которую назвала в честь матери – "Белла Кидман".

Что известно о личной жизни Николь Кидман?
В течение 11 лет Николь Кидман и Тома Круза считали идеальной парой. Супруги завораживали совместными выходами, а вскоре после женитьбы усыновили двоих детей. Сейчас сыну звезд Коннору исполнилось 24 года, а дочери Изабелле – 26. Однако в 2001 году пара решила развестись, а их дети остались со звездным отцом. В одном из интервью Николь Кидман призналась, что не состоит в близких отношениях с Изабеллой и Коннором, о чем очень сожалеет.

Это не единственные потомки актрисы. В 2006 году Николь вышла замуж за музыканта Кита Урбана, с которым воспитывает двух общих дочерей – 11-летнюю Сандей Роуз и 8-летнюю Фейт Маргарет. Последнюю родила суррогатная мама.

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Теги: LifeStyle Голливуд Звездные дети Николь Кидман
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