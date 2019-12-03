Николь Кидман снялась для обложки глянца и рассказала о личном: фото

Австралийская актриса Николь Кидман снялась для обложки издания Tatler. Она предстала в потрясающих образах из новых коллекций Dior и Giorgio Armani. Автором фотосессии выступил нью-йоркский фотограф Джек Вотерлот.

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52-летняя звезда также рассказала о личном. Она решилась на материнство в возрасте 41 года, имея двух приемных детей в браке с Томом Крузом. Она призналась, какие ощущения и переживания сопровождали ее во время воспитания детей с промежутком почти в 20 лет.

Просто это разные дети. Однажды моя бабушка дала мне прекрасный совет. Она сказала так: "Каждому ребенку выпадает на долю какое-то несчастье: тяжелое окружение, испытание, развод родителей... Проблемы будут всегда. Самое главное, чтобы ребенка любили, чтобы он не чувствовал недостатка любви". Я стараюсь никогда не забывать об этом,

– рассказала знаменитость.

Событием, которое изменило жизнь Николь Кидман, стала потеря отца в 2014 году. Женщина чувствовала сильный стресс и приток адреналина. Она полностью погрузилась в жизнь и наслаждалась новыми увлечениями, перепробовав кучу всего, что могло бы отвлечь и унять боль.

Актриса также сообщила, что с дочками часто гастролирует вместе со своим мужем австралийским певцом Китом Урбаном.

Материнство кардинально меняет. Все меняется. Глубина любви к детям непостижима, очень болезненна и чрезвычайно радостна,

– призналась Николь Кидман.