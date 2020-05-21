Никто и не заметил: Джиджи Хадид появлялась беременной на модных показах

Знаменитая модель уже в сентябре впервые станет мамой. Несмотря на свою беременность Джиджи Хадид не стала делать паузу в карьере и в первые месяцы, будучи в положении, уверенно дефилировала по подиумам Недель мод, которые состоялись в феврале и марте. Однако никто из тысяч зрителей не заподозрил ее беременность.

25-летняя американская модель только в начале мая подтвердила свою беременность, слухи о которой появились в прессе в конце апреля. Однако в прямом эфире в инстаграм-профиле Maybelline Джиджи Хадид призналась, что ее будущее материнство папарацци могли рассекретить еще в феврале, ведь тогда она появлялась на подиумах Недель мод и чуть ли не каждый день попадала в объективы фотографов.

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Во время прямой трансляции модель самостоятельно сделала изысканный макияж, пользуясь советами визажистки, и рассказала об изменениях своей внешности в течение беременности. Джиджи Хадид вспомнила, что во время последних модных показов в сети ее упрекали в том, что она прибегает к бьюти-инъекциям, ведь ее щечки были заметно пухлыми.

Однако звезда заверила, что она никогда не делал пластических операций, а ее лицо всегда имело естественную круглую форму, что можно увидеть на архивных детских кадрах. Джиджи Хадид не стала отрицать, что в течение беременности ее тело существенно изменилось и без того заметные щечки стали еще больше.

Люди думают, что я делаю "уколы красоты", и поэтому мое лицо круглое. Но щеки были у меня с самого рождения. Особенно во время недель моды, когда я была уже несколько месяцев беременна,

– акцентировала знаменитость.

Что известно о беременности Джиджи Хадид?

Слухи о будущем материнстве модели появились в СМИ после празднования ее 25-летия. Тогда Джиджи Хадид опубликовала кадры с "карантинного" дня рождения в джинсах с завышенной талией, которые подчеркнули ее округлый живот. Кроме того, она отметила свой юбилей в узком кругу близких, среди которых был и ее бойфренд, британский певец и бывший участник группы One Direction Зейн Малик.

Первой нарушила молчание мать модели Иоланда Хадид, которая объявила, что станет бабушкой уже в сентябре. Впоследствии Джиджи Хадид и сама подтвердила слухи и призналась, что они с Зейном Маликом чрезвычайно счастливы вскоре стать родителями. Она не рассекречивала пол ребенка, однако в СМИ предполагают, что у звездной пары родится девочка.