Никто не был готов, – в НОТУ объяснили, как скандальные ANNA MARIA оказалась на Нацотборе

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В Общественном объяснили, как скандальные ANNA MARIA оказались на Нацотборе
В Общественном объяснили, как скандальные ANNA MARIA оказались на Нацотборе / Фото из открытых источников

Администрация Общественного не искала сознательно "благонадежных исполнителей" для Нацотбора на Евровидение-2019 – важна была песня. Никто не ожидал такого резонанса.

Поэтому "никто не думал" о таких последствиях сотрудничества со скандальным дуэтом, сообщила представитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова на пресс конференции.

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"Мы не искали на песенный конкурс "благонадежных", мы искали песню. Если бы мы выбирали только патриотически настроенных артистов – тогда надо было снизить требования шоу. Я утвердила ANNA MARIA и несу за это персональную ответственность", – сказала она.

Она также отметила, что за сестер Анну и Марию Опанасюк "подписались" многие артисты. К тому же девушки "15 лет выступали спокойно в Украине и на Майдане".

Тем более была неплохая песня, они ярко смотрелись на сцене, и от них ожидали какого-то месседжа. В певиц есть своя история, они долго шли к своей цели, а для шоу это и нужно,
– добавила Кольцова.

Дальнейший скандал вокруг сестер исполнительниц стал "огромным сюрпризом". Александра Кольцова также отметила, что нет конкретного виновника в том, что в обществе произошла такая ситуация.

Со своей стороны глава НОТУ Зураб Аласания добавил, что к последствиям выступления дуэта никто не был готов, "были немного расслабленные". Однако "Общественное вещание" может взять на себя ответственность за этот скандал.

"Раньше не было таких случаев с артистами. Я беру на себя ответственность за то, что не поставили вопрос о гражданской позиции артистов, которые подают свои кандидатуры на Национальный отбор. Мы не уделили этому должного внимания", – заявил Аласания.

Отметим, скандал вызвал эфир с сестрами Опанасюк на одном из украинских телеканалов. Они отказывались отвечать на вопросы об агрессии России в Украине, а Крым назвали "нашим". Также они сказали, что Украина просто потеряла полуостров. Впоследствии выяснилось, что родители певиц до сих пор живут в Крыму, а мама девушек публикует скандальные сообщения, поддерживая сепаратистов.

Что известно о скандале вокруг группы ANNA MARIA: смотрите видео

 

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Мы хотим, чтобы Украина нашла свою дорогу, - ANNA MARIA о скандале на отборе Евровидения-2019
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Теги: LifeStyle Новости Украины Евровидение Евровидение 2019 Музыка Новости политики Аннексия Крыма Зураб Аласания Сестры Анна Мария Опанасюк
Источник: 24 канал
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