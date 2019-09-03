Никто не совершенен, – принц Гарри впервые ответил на обвинения в его и Меган лицемерии

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Принц Гарри
Принц Гарри / www.gettyimages.com

Принц Гарри впервые прокомментировал скандал в отношении использования частных самолетов для личных путешествий с Меган Маркл и их сыном Арчи. Представитель королевской семьи заговорил об этом во время запуска своего нового проекта Travalyst в Амстердаме.

Напомним, общественность обвинила королевскую чету в лицемерии, ведь Гарри и Меган для собственных путешествий решили отказаться от обычных коммерческих рейсов, вместо этого – заказать частный джет, так называемый, "Uber для миллиардеров".

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Добавим, что частные самолеты в атмосферу выбрасывают в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы. А сам принц Гарри накануне выступал с речью об охране окружающей среды и изменении климата на форуме Google Camp. Поэтому скандал с использованием частных самолетов негативно повлиял на репутацию герцога и герцогини Сассекских.

Принц Гарри прокомментировал инцидент. По его словам, он почти постоянно летает именно на самолетах гражданской авиации. А заказать частный джет его заставили обстоятельства – "обеспечение безопасности семьи".

Никто не совершенен, однако каждый из нас несет ответственность за те потери, которые наносит окружающему миру. Вопрос лишь в том, что мы делаем, чтобы найти правильный баланс в этом деле. Я прилетел сюда на самолете гражданской авиации. 99 % своей жизни я провожу, путешествуя по миру именно на таких воздушных судах. Однако иногда обстоятельства заставляют меня использовать частные самолеты, чтобы обеспечить должную безопасность своей семьи. Но, как я уже сказал ранее, в любом деле важен баланс,
 заявил муж Меган Маркл.

 

Отметим, что в новом проекте Travalyst Меган и Гарри речь идет об экологическом туризме. Он помогает подобрать людям наиболее "экологически чистые" маршруты. "Это первая в своем роде бизнес-коалиция, которая сделает туризм более устойчивым. Его цель – сделать туризм добрее, экологичнее", – добавил принц Гарри.

 

 

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Теги: Королівська сім'я Новости LifeStyle LifeStyle Скандал Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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