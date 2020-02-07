Никто в этом не виноват, – Дмитрий Дикусар рассказал о разводе с Ириной Билык

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар решил дать откровенное интервью журналистам. Танцовщик чуть ли не впервые рассказал о своем браке с певицей Ириной Билык и довольно неожиданном разводе.

Воспоминаниями Дмитрий Дикусар поделился в программе "Кофе с перцем". Мужчина вспомнил, что его роман с Ириной Билык всколыхнул всю страну. Тогда певица была участницей шоу "Танцы со звездами" и изменила партнера из-за заявления о сексуальных домогательствах. Громкий скандал заставил предварительного танцовщика покинуть проект, а на его смену пришел Дмитрий Дикусар. Мужчина вспомнил, что чувства к Ирине Билык у него возникли очень быстро, а уже в 2007 году пара обменялась клятвами в Рио-де-Жанейро.

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"Влюбленность, химия, сближение благодаря проекту, общие проблемы, общие победы и цели. Сразу появился контакт. Она очень комфортный собеседник и интересная женщина. Ирина в какой-то степени космическая", – поделился Дмитрий Дикусар.

Но семейная идиллия продлилась всего 3 года. Дмитрий Дикусар и Ирина Билык внезапно решили расстаться, не делая из этого скандала или шоу. До сих пор звезды избегали разговоров о разводе, поэтому только теперь стало известно, что влюбленные просто охладели друг к другу.

Просто у нас закончились отношения. Знаете, когда свеча сгорает, она сгорает. Была химия, была страсть, свежие эмоции. Затем все куда-то исчезло. Никто в этом не виноват. Никто в этом не виноват. Вы должны сразу понимать, что нет плохих, хороших. Просто, возможно, у этого романа была судьба именно такого периода,

– отметил Дмитрий Дикусар.

Интересно, что в прошлом сезоне "Танцев со звездами" поднялся громкий скандал, в котором фигурировала Ирина Билык и Дмитрий Дикусар. Танцовщик стал партнером взрывной юмористки Виктории Булитко. Одно из выступлений пары вызвало одобрительные комментарии судей, а Екатерина Кухар призналась, что на мгновение даже забыла об Ирине Билык. Это вызвало острую реакцию у певицы, которая вступилась за бывшего мужа.

Не ставьте, пожалуйста, в неудобное положение прекрасную и харизматическую пару, партнером в которой является мой бывший муж. Мне не жалко своего имени, если уж вам больше не на чем хайпить, но давайте просто вспомним, кто есть кто,

– заявила артистка.

Заявление Екатерины Кухар и особая нежность на паркете заставили сеть предположить, что Дмитрий Дикусар завел роман с Викторией Булитко. Однако это сразу же опровергли сами звезды. В новом интервью Дмитрий Дикусар еще раз поднял эту тему.

"Почему мне не любить Викторию Булитко как человека? Она прекрасна, и как женщина прекрасна. У нее есть отношения, молодой человек. И она об этом открыто говорит. Но людям это не мешает, так как для них, если кто-то в отношениях и имеет какие-то интриги, это является нормой. Для меня сейчас это неприемлемо. Мне не надо таких отношений. Поэтому нет ничего, кроме дружбы и глубокого уважения", – добавил Дмитрий Дикусар.