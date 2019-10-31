Нина и Тоня Матвиенко снялись в изящной фотосессии для глянца: фото

Знаменитая певица Нина Матвиенко в 72 года охотно согласилась сняться для отечественного модного издания. В тандеме со своей дочерью Тоней она появилась в спецпроекте JS.

Сейчас в сети появились первые снимки и фрагменты откровенного интервью с Ниной и Тоней Матвиенко. Обе красавицы примерили для JetSetter роскошные и изящные осенние образы, в которых выглядели как настоящие украинские леди.

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В общении с журналистами Тоня Матвиенко призналась, что между ней и мамой всегда была особая связь. Однако по-настоящему понимать друг друга они начали только после того, как певица родила первенца. Тогда Тоне было всего 17 лет, поэтому на помощь молодой маме пришла Нина Матвиенко.

"До этого момента все было закономерно. А когда Тоня в раннем возрасте родила, я видела, как она была истощена материнскими проблемами. Конечно, я приходила на помощь. Также для меня было большим счастьем, когда она сказала: "Мама, я буду петь". До этого я видела ее талант, я слышала ее голос, но она все время сопротивлялась, не хотела быть, как я. А я не уговаривала, так как быть артистом – это ответственное дело", – призналась Нина Матвиенко.



Нина и Тоня Матвиенко / JetSetter

Кроме этого, знаменитые певицы рассказали, что у них бывает крайне мало споров. В основном, они связаны с бытом или выбором кавалеров Тони Матвиенко.

Всегда были хорошие отношения. Единственное, что иногда мама не соглашалась с моим выбором кавалеров. Но все равно я ее не слушалась. Ее дело сказать об этом, мое – услышать и сделать выводы,

– поделилась Тоня Матвиенко.

В 72 года Нина Матвиенко выглядит великолепно, поэтому она не обошла вопросов о секретах молодости. Артистка призналась, что ей от мамы передалась привычка заботиться о красоте своей кожи, поэтому она ежедневно пользуется увлажняющими кремами и масками. А вот Тоня Матвиенко призналась, что ежегодно она делает своеобразный ритуал на Пасху, который помогает ей иметь здоровую кожу лица.

"У нас есть традиция, которую я наследовала от мамы. На Пасху мы всегда умываемся святой водой и по личику водим яичком, которое окрашено в красный цвет. И действительно, если посмотреть на мою кожу лица и моих сестер, она здоровая, румяная . Да, наверное, это генетика, но такой ритуал мы делаем каждый год", – рассказала Тоня Матвиенко.



Нина Матвиенко раскрыла секрет своей молодости​ / JetSetter



Тоня Матвиенко в элегантной фотосессии​ / JetSetter



Певица Тоня Матвиенко​ / JetSetter