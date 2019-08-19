Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо в коме: что произошло и что о ней известно

Солистка поп-группы "Фристайл", которая была популярна в 1990-х годах снова попала в кому. Врачи говорят, что состояние 55-летней артистки довольно тяжелое.

Что случилось с Ниной Кирсо

Нина Кирсо 1 июня 2018 года перенесла инсульт, а уже на следующий день врачи сделали ей операцию. Артистку нашли без сознания в частном доме в Полтаве. По информации СМИ, знакомые ей звонили, но она долгое время не отвечала на звонки, после чего они поехали к ней домой. Ее муж (руководитель, композитор и продюсер группы "Фристайл") Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.

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После инстульта женщина впала в кому, уже в начале мая 2019 года женщина вышла из комы. Однако состояние ее не улучшилось. Через некоторое время ей снова стало плохо. По словам автора песен группы "Фристайл" Сергея Кузнецова, несмотря на то, что ее глаза открыты, у нее нет концентрации, поэтому назвать это приходом в себя ну никак нельзя, потому что это не сознание.

Биография Нины Кирсо

Будущая звезда родилась 4 августа 1963 года в Полтаве. С самого детства девочка любила музыку, поэтому когда она подросла родители записали ее в музыкальную школу. Там она пела в хоре и выступала на местных концертах. В 1985 году Кирсо стала дипломированным инженером, однако связать биографию с этой профессией ей так и не удалось.



Нина Кирсо

В университете девушка не пропускала ни одного концерта, поэтому впоследствии присоединилась к музыкальному коллективу "Олимпия", руководителем которого был Анатолий Розанов. Когда группа начала набирать популярность, Розанов решил расширить коллектив. Таким образом появилась известная группа "Фристайл". Среди композиций группы можно услышать поп, шансон, диско и рок.

Композитор группы Анатолий Розанов со временем стал мужем Нины Кирсо. Настоящая популярность к группе пришла в 1990-х годах. Именно тогда группа стала одним из самых популярных музыкальных коллективов советской эстрады. Песни "Кораблик любви", "Белая береза" и "Цветет калина" знали на память все поклонники.

Нина Кирсо помогала мужу в организационных вопросах. Она отвечала за полиграфию, фото группы, рекламные плакаты и афиши, также договаривалась о концертах и решала административные моменты.

Личная жизнь певицы

Как известно, мужем Нины стал ее коллега по сцене Анатолий Розанов. На время их знакомства, у него уже была семья и дочь от первого брака. Артистка с радостью приняла девочку в новой семье, а уже в 1998 году подарила мужу сына. Повзрослев, сын начал выступать вместе с родителями.



Нина Кирсо с мужем