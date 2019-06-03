Нина Матвиенко сделала сюрприз для участницы "Голос. Дети-5": чувственное видео

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"Голос. Дети-5": Нина Матвиенко
"Голос. Дети-5": Нина Матвиенко / star.korupciya.com

Украинская певица Нина Матвиенко приняла участие в съемках 2 выпуска развлекательного шоу "Голос. Дети-5". Артистка вышла на сцену и совместно с юной вокалисткой спела дуэтом.

В воскресенье, 2 июня, состоялся второй выпуск шоу "Голос. Дети-5". За место в проекте соревновались певцы, которые поразили звездных судей своим талантом. Среди них – маленькая киевлянка Дарья Вицан.

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Девочка исполнила песню "Квітка-душа" из репертуара знаменитой Нины Матвиенко. Перед кастингом девочка призналась, что является поклонницей творчества артистки и восхищается ее манерой исполнения. Затем Нина Матвиенко решила поддержать девочку в шоу и посреди съемок совместно с ней исполнила известную песню.

Я слышала голос, и этот голос пришел, как бабочка на свет. Маленькие детки немножко волнуются, и где-то могут в ноты не попасть. Но дайте им силы, они обязательно поднимутся! Они – свет нашей нации. Когда есть такие певцы, есть сегодня и Украина,
– отметила Нина Матвиенко.

От такого сюрприза Дарья Вицан не сдерживала своего восторга, а чувственный дуэт растрогал всех звездных тренеров и зрителей. Особенно на песню отреагировала Джамала, которая заплакала. Дарья Вицан выбрала команду Дзидзьо и прошла в следующий этап шоу.

"Голос. Дети-5": Смотреть онлайн – выступление Дарьи Вицан и Нины Матвиенко

 

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Теги: LifeStyle Голос Дети 5 сезон смотреть онлайн Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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