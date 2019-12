Клип легендарной группы Nirvana набрал миллиард просмотров на ютубе

Один из самых известных хитов американской рок-группы Nirvana под названием "Smells Like Teen Spirit" набрал более миллиарда просмотров на ютубе

Хит был написан Куртом Кобейном, Кристи Новоселичем и Дэйв Грол в мае 1991 года. Песня "Smells Like Teen Spirit" принесла бешеную популярность музыкальному коллективу и альбому "Nevermind", который долгое время занимал первые позиции чартов по всему миру. Пластинка разошлась тиражом более тридцати миллионов копий, а в 2009 году на видеохостинге впервые опубликовали клип.

Ролик даже был удостоен двух премий MTV Video Music Awards. Согласно суждению экспертов, благодаря успеху этой песни гранж закрепился на волнах крупнейших радиостанций.

Смотрите клип на песню "Smells Like Teen Spirit" онлайн

Видео является вторым клипом 1990-х годов которое смогло перейти рубеж в миллиард просмотров. Первую позицию возглавило видео другой легенды рока Guns N 'Roses с песней "November rain".

Nirvana "Smells Like Teen Spirit" текст песни на языке оригинала

Load up on guns and bring your friends

It's fun to lose and to pretend

She's over-bored and self-assured

Oh no, I know a dirty word

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino

A mosquito, my libido

Yeah, hey, yay

I'm worse at what I do best

And for this gift I feel blessed

Our little group has always been

And always will until the end

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino

A mosquito, my libido

Yeah, hey, yay

And I forget just why I taste

Oh yeah, I guess it makes me smile

I found it hard, it's hard to find

Oh well, whatever, nevermind

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello, how low?

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino

A mosquito, my libido

Nirvana "Smells Like Teen Spirit": перевод на русский язык

"Повеяло юностью"

Заряжайте ружья и приводите друзей,

Это весело проиграть и притворитися,

Ей ужасно скучно и она уверена в себе,

Но, нет, я знаю одно грязное словечко.

Привет, привет, привет, чего кислая?

Привет, привет, привет, чего кислая?

Привет, привет, привет, чего кислая?

Привет, привет, привет.

С выключенным светом, все не так опасно,

Вот мы и здесь, развлеки нас,

Я чувствую себя глупым и заразным,

Вот мы и здесь, развлеки нас.

Мулат. Альбинос.

Комар. Мое либидо.

Да! Хэй ... еей.

Я хуже других в том, что мне даётся лучше всего,

И за этот дар я чувствую себя благословенным,

Наш маленький группа была всегда,

И всегда будет, до конца.

Привет, привет, привет, чего кислая?

Привет, привет, привет, чего кислая?

Привет, привет, привет, чего кислая?

Привет, привет, привет.

С выключенным светом, все не так опасно,

Вот мы и здесь, развлеки нас,

Я чувствую себя глупым и заразным,

Вот мы и здесь, развлеки нас.

Мулат. Альбинос.

Москит. Мое либидо.

Да! Хэй ... еей.

И я забыл, зачем я исследую,

О да, я предполагаю, что это заставляет меня улыбаться,

Мне казалось это тяжелым, это трудно найти,

Так и стоит, не обращает на это внимания ни в коем случае.

Привет, привет, привет, как низко?

Привет, привет, привет, как низко?

Привет, привет, привет, как низко?

Привет, привет, привет.

С выключенным светом, все не так опасно,

Вот мы и здесь, развлеки нас,

Я чувствую себя глупым и заразным,

Вот мы и здесь, развлеки нас.

Мулат. Альбинос.

Москит. Мое либидо.

Что известно о группе Nirvana?Nirvana – американская рок-группа, созданная вокалистом и гитаристом Куртом Кобейном и басистом Крисом Новоселичем в 1987 году. Коллектив имел бешеную популярность в начале 1990-х годов. После самоубийства Курта Кобейна в апреле 1994 года группа перестала существовать. Впрочем среди сторонников и ценителей года, свою популярность группа не теряет до сих пор.