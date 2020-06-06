С началом летнего сезона звезды прячут теплые вещи в шкаф и постепенно обнажают тела в откровенных образах. Настя Каменских показала соблазнительный look нюдового цвета, который подчеркнул не только ее стройную фигуру, но и немалый бюст.

Знаменитая украинская певица без устали делится своими фэшн-образами и бьюти-советами с подписчиками. Она опубликовала очередной стильный look на личной странице в инстаграме, показав смелый пример настоящим модницам.

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Настя Каменских позировала в собственном доме. Она выбрала стильный костюм нюдового цвета, который состоит из приталенной юбки и кроп-топа. Юбка соблазнительно облегает бедра звезды, а топ акцентирует на ее пышной груди. Бюст звезды выглядит потрясающе благодаря вызывающему декольте. Стройная талия и хрупкие плечи свидетельствуют о том, что певица усердно работала над своим телом в течение карантина и вполне готова к летнему сезону.

Знаменитость решила добавить изюминки откровенному образу благодаря украшениям. Так, Настя Каменских примерила золотую цепочку на нос и массивный браслет на руку. Она позировала с насыщенным макияжем с акцентом на глаза, устремив свой взгляд на камеру. Волосы звезда оставила естественно волнистыми.

Стоит заметить, что Настя Каменских не впервые соблазняет фолловеров в откровенном кроп-топе. Раньше она надевала подобные вещи под куртки оверсайз или же дополняла топ джинсами с высокой талией.