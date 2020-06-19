Певица любит откровенные образы, которые подчеркивают ее роскошную фигуру. На отдыхе Ирина Федишин не отказывает себе в удовольствии и релаксирует в купальнике в чане после путешествия по горам.

Ирина Федишин вместе с сыновьями и мужем отправилась на отдых в Карпаты, чем активно делится на их странице в инстаграме. Звезда уже успела покаталась на велосипеде среди фантастических пейзажей и насладиться купанием в чане.

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Певица была в восторге от такого релакса и поинтересовалась у поклонников, погружались ли они в чан. Для спа-процедуры в горах она прихватила купальник нюдового цвета с пикантной застежкой на груди. На загорелом теле Ирины Федишин он выглядел потрясающе, а пикантное декольте позволило показать немалый бюст. Хрупкую талию и стройные ножки артистка скрыла.

Длинные волосы блондинка собрала в низкий пучок, а несмотряна отдых в воде макияж решила оставить. Звезда выделила глаза, а губы накрасила нюдовой помадой, которая гармонировала с цветом купальника.

Ирина Федишин позировала в нюдовом купальнике / Фото Instagram / @irynafedyshyn

Ирина Федишин позировала в нюдовом купальнике / Фото Instagram / @irynafedyshyn