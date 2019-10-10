Нобелевская премия по литературе-2019: известны имена лауреатов

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Нобелевская премия 2019 литература: лауреаты по литературе – список
Нобелевская премия по литературе / litakcent.com

В Стокгольме 10 октября объявили имена обладателей Нобелевской премии по литературе в 2018 и 2019 году. Премию за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук. А за 2019 год был награжден австриец Петер Хандке.

За что присудили премию за 2018 год?

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Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждается польской писательнице Ольге Токарчук "за мнимый рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни".

 

За что присудили премию за 2019 год?

Нобелевская премия по литературе за 2019 присуждается австрийскому писателю Петеру Гандке "за влиятельное произведение, которое с языковой изобретательностью исследовало периферию и специфику человеческого опыта".

 

Почему в 2018 году не вручали Нобелевскую премию по литературе?

Шведская академия решила не вручать премию в 2018 году из-за секс-скандала, развернувшегося в образовательном учреждении. На фоне кампании #MeToo почти 20 женщин обвинили известного шведского фотографа и режиссера французского происхождения Жан-Клода Арно в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, некоторые проекты Арно финансировались из Нобелевского фонда. Для этого нужна виза Шведской академии, одним из членов которой является жена Арно – поэтесса и драматург Катарина Фростенсон.

Кроме того, оказалось, что вместе с мужем она является совладелицей культурного центра, который получал дотации от Академии, то есть фактически выплачивала деньги сама себе. Арно и Фростерсон упреки отвергали, однако из-за скандала несколько членов Академии подали в отставку.

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Что известно о Нобелевской премии по литературе?
Премию вручают с 1901 года. Ее лауреатами стали в целом 114 человек – в какие-то годы премия не вручалась, в какие-то ее делили между двумя писателями. Премиальный фонд – 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США). В 2017 году лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Литература Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Швеция Нобелевская премия
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