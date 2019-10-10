Нобелевская премия по литературе-2019: известны имена лауреатов

В Стокгольме 10 октября объявили имена обладателей Нобелевской премии по литературе в 2018 и 2019 году. Премию за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук. А за 2019 год был награжден австриец Петер Хандке.

За что присудили премию за 2018 год?

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Нобелевская премия по литературе за 2018 год присуждается польской писательнице Ольге Токарчук "за мнимый рассказ, который с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как формы жизни".

The #NobelPrize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk “for a narrative imagination that with encyclopedic passion represents the crossing of boundaries as a form of life.” pic.twitter.com/ebU6claM8v — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

За что присудили премию за 2019 год?

Нобелевская премия по литературе за 2019 присуждается австрийскому писателю Петеру Гандке "за влиятельное произведение, которое с языковой изобретательностью исследовало периферию и специфику человеческого опыта".

The #NobelPrize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke “for an influential work that with linguistic ingenuity has explored the periphery and the specificity of human experience.” pic.twitter.com/rZa1NEFMuO — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Почему в 2018 году не вручали Нобелевскую премию по литературе?

Шведская академия решила не вручать премию в 2018 году из-за секс-скандала, развернувшегося в образовательном учреждении. На фоне кампании #MeToo почти 20 женщин обвинили известного шведского фотографа и режиссера французского происхождения Жан-Клода Арно в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, некоторые проекты Арно финансировались из Нобелевского фонда. Для этого нужна виза Шведской академии, одним из членов которой является жена Арно – поэтесса и драматург Катарина Фростенсон.

Кроме того, оказалось, что вместе с мужем она является совладелицей культурного центра, который получал дотации от Академии, то есть фактически выплачивала деньги сама себе. Арно и Фростерсон упреки отвергали, однако из-за скандала несколько членов Академии подали в отставку.

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Что известно о Нобелевской премии по литературе?

Премию вручают с 1901 года. Ее лауреатами стали в целом 114 человек – в какие-то годы премия не вручалась, в какие-то ее делили между двумя писателями. Премиальный фонд – 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США). В 2017 году лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро.