Ноги на стол, – в сети раскритиковали обнаженное фото Светланы Лободы

Украинская певица Светлана Лобода, которая часто гастролирует в России, вызвала шквал обсуждений в сети после публикации пикантного фото.

Новый снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

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Светлана сделала селфи перед зеркалом, на котором она позирует обнаженной, а грудь прикрывают лишь длинные волосы. Пользователи в социальных сетях обратили внимание на то, как Лобода закинула ноги на стол.

"Светлана, никто даже не заметил вашего обнаженного тела. Как задумывалось – только ноги", "Можно и ноги на стол. Суперзвезда", – пишут интернет-юзеры.

В подписи к фото Лобода написала слова благодарности городу Дюссельдорфу, в котором накануне выступила с концертом.



Светлана Лобода / Instagram

Напомним, пока неизвестно, кто стал отцом второй дочери Лободы. Однако российские СМИ пишут, что отцом девочки является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тилль Линдеманн (Till Lindemann). Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.



На днях артист подогрев эти слухи. Тилль Линдеманн приехал в Москву и сам забрал Светлану Лободу из больницы. Звезде стало плохо на репетиции, впоследствии медики диагностировали у нее обструкцию почек. После операции Светлану Лободу выписали из клиники. По информации российских СМИ, Тилль Линдеманн повез певицу на ужин в ресторан, где к ним присоединилась дочь звезды от первого брака Евангелина.