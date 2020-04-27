Noize MC выпустил новый клип о Чернобыльской трагедии "26.04": щемящее видео

Российский рэпер Noize MC, выступающий против политики Кремля и поддерживающий Украину, презентовал новый трек символическим названием "26.04" в день годовщины аварии на Чернобыской АЭС.

Иван Алексеев (Noize MC) выпустил свой новый рэп-трек и клип на него 26 апреля 2020 – в 34 годовщину Чернобыльской трагедии. Кроме воспоминаний о катастрофе в Украине рэпер проводит параллели и с ситуацией, что происходит в мире сейчас – пандемией коронавируса. Как прежде, так и сейчас люди прячутся по домам, чтобы уберечь себя от заражения смертельной болезнью. Об этом сообщают на "Медуза".

К теме Фильмы о Чернобыле: от первых дней катастрофы до сегодняшнего дня

Noize MC выпустил клип-посвящение всем спасателям – бывшим ликвидаторам и нынешним врачам, которые несмотря на личные проблемы и проблемы семьи стоят на передовой, чтобы спасти человечество. Известно, что все средства, вырученные от просмотров видеосингла "26.04", будут переданы в российский фонд помощи медикам "Вблагодарность".

"В последние апрельские выходные в 1986-м году у советских людей были свои планы – и это было важнее самой страшной ядерной катастрофы в истории человечества. По просьбе врачей Людмила Игнатенко привезла в припятскую больницу молоко для пожарных, которые пострадали во время тушения пожара на ЧАЭС, потом собрала сумки с вещами для мужа, который вместе с обожженными товарищами отправлялся спецрейсом в московскую радиологическую больницу № 6. И поехала к его родителям в деревню – сажать картошку. Потому что договорились. Потому что надо.

Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на "паникеров"; как упорно толпами ломились на шашлыки; как игнорировали итальянскую статистику; как все менее уверенно повторяли мантру "да от обычного гриппа каждый год умирает больше"? Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад", – говорится в комментарии Noize MC к премьере "26.04".

Noize MC – 26.04: смотреть видео онлайн

Интересно Сериал "Чернобыль": что отличает ленту от реальных событий

Текст песни Noize MC "26.04"

Видишь света столб ослепительный

Бьющий в апрельское небо над Припятью?

Скоро птицами на асфальт пепел выпадет:

Краснокожий Первомай, рентгены дикие

Волдыри и тошнота. Эвакуация

Ликвидаторы, дозиметристы, милиция

В окне на кухне небывалая иллюминация:

Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами



В роддомах ищут сосцы маленькие Тельцы

Копят невидимые тельца заразной пыльцы

Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы

И возвращаются на "скорых"

Совсем недавно он весёлым был и живым

Но уязвимости пропорции искажены

Ткани поражены, рыдания чьей-то жены

Блуждают эхом в коридорах

Пустеет город, трещат приборы

Сквозь тонны бора и песка летят нейтроны

Сбоят нейроны

Сходят слоями с тел покровы

Войска гражданской обороны в бою с графитом несут урон

И призраков ждут вдовы дома

Кто-то здесь прямо в процессе сгорит совсем

Других настигнет позже цезий-137

Над человеческими ульями туча ползёт

Неправильные пчёлы тащат в город неправильный йод

Припев:

Видишь света столб ослепительный

Бьющий в апрельское небо над Припятью?

Скоро птицами на асфальт пепел выпадет

Краснокожий Первомай, рентгены дикие

Волдыри и тошнота. Эвакуация

Ликвидаторы, дозиметристы, милиция

В окне на кухне небывалая иллюминация

Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами



Энергии навалом у нас тут: спасибо мирному атому

Махнём к твоим на Пасху, к моим — на Девятое

На этих выходных — картоха, на Первое — в лес

На наши планы целой эпохи хватит только в обрез

На наши планы сил и здоровья нужен целый вагон

Айда на мост бегом — оттуда, говорят, виден огонь

Там по грязному притоку в прекрасное далёко

Начинают путь дары четвёртого энергоблока

Да всё в порядке, в целом, с фоном радиационным

Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов!

Пожар пожаром, но есть и поизысканней драма:

Кто кого — московский «Спартак» или киевское «Динамо»?

Скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы

Некуда торопиться — впереди ещё лет тридцать

Плутоний в Зоне превратится в америций

Время разложит очевидцев по онкобольницам

Припев:

Видишь света столб ослепительный

Бьющий в апрельское небо над Припятью?

Скоро птицами на асфальт пепел выпадет:

Краснокожий Первомай, рентгены дикие

Волдыри и тошнота. Эвакуация

Ликвидаторы, дозиметристы, милиция

В окне на кухне небывалая иллюминация:

Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами



В роддомах ищут сосцы маленькие Тельцы

Копят невидимые тельца заразной пыльцы

Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы

И возвращаются на «скорых»

Совсем недавно он весёлым был и живым

Но уязвимости пропорции искажены

Рыдания чьей-то жены

Блуждают эхом в коридорах