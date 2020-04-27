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Noize MC выпустил новый клип о Чернобыльской трагедии "26.04": щемящее видео

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Кадр из клипа Noize MC "26.04"
Кадр из клипа Noize MC "26.04" / Скриншот из видео

Российский рэпер Noize MC, выступающий против политики Кремля и поддерживающий Украину, презентовал новый трек символическим названием "26.04" в день годовщины аварии на Чернобыской АЭС.

Иван Алексеев (Noize MC) выпустил свой новый рэп-трек и клип на него 26 апреля 2020 – в 34 годовщину Чернобыльской трагедии. Кроме воспоминаний о катастрофе в Украине рэпер проводит параллели и с ситуацией, что происходит в мире сейчас – пандемией коронавируса. Как прежде, так и сейчас люди прячутся по домам, чтобы уберечь себя от заражения смертельной болезнью. Об этом сообщают на "Медуза".

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Noize MC выпустил клип-посвящение всем спасателям – бывшим ликвидаторам и нынешним врачам, которые несмотря на личные проблемы и проблемы семьи стоят на передовой, чтобы спасти человечество. Известно, что все средства, вырученные от просмотров видеосингла "26.04", будут переданы в российский фонд помощи медикам "Вблагодарность".

"В последние апрельские выходные в 1986-м году у советских людей были свои планы – и это было важнее самой страшной ядерной катастрофы в истории человечества. По просьбе врачей Людмила Игнатенко привезла в припятскую больницу молоко для пожарных, которые пострадали во время тушения пожара на ЧАЭС, потом собрала сумки с вещами для мужа, который вместе с обожженными товарищами отправлялся спецрейсом в московскую радиологическую больницу № 6. И поехала к его родителям в деревню – сажать картошку. Потому что договорились. Потому что надо.

Помните, как начиналась пандемия коронавируса? Как снисходительно смотрели на "паникеров"; как упорно толпами ломились на шашлыки; как игнорировали итальянскую статистику; как все менее уверенно повторяли мантру "да от обычного гриппа каждый год умирает больше"? Так же, наверное, отмахивались от предвестников извержения и жители Помпеи 2000 лет назад", – говорится в комментарии Noize MC к премьере "26.04".

Noize MC – 26.04: смотреть видео онлайн

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Текст песни Noize MC "26.04"

Видишь света столб ослепительный
Бьющий в апрельское небо над Припятью?
Скоро птицами на асфальт пепел выпадет:
Краснокожий Первомай, рентгены дикие
Волдыри и тошнота. Эвакуация
Ликвидаторы, дозиметристы, милиция
В окне на кухне небывалая иллюминация:
Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами


В роддомах ищут сосцы маленькие Тельцы
Копят невидимые тельца заразной пыльцы
Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы
И возвращаются на "скорых"
Совсем недавно он весёлым был и живым
Но уязвимости пропорции искажены
Ткани поражены, рыдания чьей-то жены
Блуждают эхом в коридорах
Пустеет город, трещат приборы
Сквозь тонны бора и песка летят нейтроны
Сбоят нейроны
Сходят слоями с тел покровы
Войска гражданской обороны в бою с графитом несут урон
И призраков ждут вдовы дома
Кто-то здесь прямо в процессе сгорит совсем
Других настигнет позже цезий-137
Над человеческими ульями туча ползёт
Неправильные пчёлы тащат в город неправильный йод

Припев:
Видишь света столб ослепительный
Бьющий в апрельское небо над Припятью?
Скоро птицами на асфальт пепел выпадет
Краснокожий Первомай, рентгены дикие
Волдыри и тошнота. Эвакуация
Ликвидаторы, дозиметристы, милиция
В окне на кухне небывалая иллюминация
Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами


Энергии навалом у нас тут: спасибо мирному атому
Махнём к твоим на Пасху, к моим — на Девятое
На этих выходных — картоха, на Первое — в лес
На наши планы целой эпохи хватит только в обрез
На наши планы сил и здоровья нужен целый вагон
Айда на мост бегом — оттуда, говорят, виден огонь
Там по грязному притоку в прекрасное далёко
Начинают путь дары четвёртого энергоблока
Да всё в порядке, в целом, с фоном радиационным
Уже вот-вот откроют новый парк аттракционов!
Пожар пожаром, но есть и поизысканней драма:
Кто кого — московский «Спартак» или киевское «Динамо»?
Скрипят колясками мамы, неспешно крутятся спицы
Некуда торопиться — впереди ещё лет тридцать
Плутоний в Зоне превратится в америций
Время разложит очевидцев по онкобольницам

Припев:
Видишь света столб ослепительный
Бьющий в апрельское небо над Припятью?
Скоро птицами на асфальт пепел выпадет:
Краснокожий Первомай, рентгены дикие
Волдыри и тошнота. Эвакуация
Ликвидаторы, дозиметристы, милиция
В окне на кухне небывалая иллюминация:
Рукотворный Везувий в ночь плюётся частицами
 

В роддомах ищут сосцы маленькие Тельцы
Копят невидимые тельца заразной пыльцы
Куда-то срочно всем скопом отъехали отцы
И возвращаются на «скорых»
Совсем недавно он весёлым был и живым
Но уязвимости пропорции искажены
Рыдания чьей-то жены
Блуждают эхом в коридорах

Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости России Новости LifeStyle Чернобыль LifeStyle Музыка
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