Noize MC выступит в Украине с юбилейным концертом

Концерт российского рэпера Noize MC состоится в Киеве 7 июня в концертном клубе Stereo Plaza.

В последний раз группа давалп концерт в Киеве еще в декабре 2017 года. Тогда музыканты вышли на сцену в касках и "форме" спецназа с красноречивой аббревиатурой ФСБУ, а Иван Алексеев – в оранжевом костюме заключенного.

Читайте также: "ФСБ", пацифик и солд-аут: Noize MC сорвал аншлаг в Киеве

Он неоднократно публично осуждал агрессивную политику Кремля против Украины и аннексию Крыма. Именно поэтому на его футболке изображены флаги обеих стран, объединенные знаком мира. Тогда музыкантам отменили с десяток концертов в России по абсурдным причинам – из-за "минирования концертного зала" и "поиска наркотиков".



Иван Алексеев во время концерта в Киеве, 2017 год

А в 2014 году Noize MC травили на родине за выступление на ZaxidFest подо Львовом, когда Иван взял в руки украинский флаг.



Концерт на ZaxidFest

Однако даже после такого давления Noize MC не перестал ездить с концертами в Украину.