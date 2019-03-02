Noize MC выступит в Украине с юбилейным концертом

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Noize MC
Noize MC / versiya.info

Концерт российского рэпера Noize MC состоится в Киеве 7 июня в концертном клубе Stereo Plaza.

В последний раз группа давалп концерт в Киеве еще в декабре 2017 года. Тогда музыканты вышли на сцену в касках и "форме" спецназа с красноречивой аббревиатурой ФСБУ, а Иван Алексеев – в оранжевом костюме заключенного.

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Он неоднократно публично осуждал агрессивную политику Кремля против Украины и аннексию Крыма. Именно поэтому на его футболке изображены флаги обеих стран, объединенные знаком мира. Тогда музыкантам отменили с десяток концертов в России по абсурдным причинам – из-за "минирования концертного зала" и "поиска наркотиков".

Іван Алєксєєв
Иван Алексеев во время концерта в Киеве, 2017 год

А в 2014 году Noize MC травили на родине за выступление на ZaxidFest подо Львовом, когда Иван взял в руки украинский флаг.

Іван Алєксєєв
Концерт на ZaxidFest

Однако даже после такого давления Noize MC не перестал ездить с концертами в Украину.

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Теги: Новости России Новости Украины LifeStyle Концерты Новости Киева Музыка Noize MC
Источник: 24 Канал
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