Номинант Грэмми Витторио Григоло выступил на "Голосе страны-10": зрелищное видео

В воскресенье, 22 марта, участники развлекательного проекта поборолись за возможность продолжить участие в "Голосе страны-10". Поэтому зрители могли увидеть ожесточенное вокальное противостояние. Кроме этого, звездным гостем выпуска стал певец из Италии Витторио Григоло.

Об особом выступлении организаторы "Голоса страны-10" объявили накануне 10 выпуска. Самый известный итальянский тенор главных театров мира, номинант престижной премии Грэмми Витторио Григоло открывал 10 эфир. На сцене он исполнил бессмертный хит The Show Must Go On, вызвав овации в зале.

Кто такой Витторио Григоло?Еще в детстве талантливый итальянец начал покорять мир своим голосом. Сначала Витторио Григоло выступал в знаменитом хоре Сикстинской капеллы в Ватикане. Но уже в 13 лет дебютировал в оперном театре Рима, выступая с таким легендарным вокалистом как Лучано Паваротти. Также певец стал самым молодым тенором-дебютантом в театре Ла Скала, с которым начал сотрудничество в 23.



Это впервые Витторио Григоло совершил визит в Украину. Артист выступил на "Голосе страны" и дал мастер-класс украинским студентам-вокалистам.

Интересно, что организаторы шоу не нарушили карантина. Нокауты "Голоса" записывали до пандемии коронавируса, что подтвердила в сети телеведущая Катя Осадчая.

"Когда мы снимали нокауты, то даже не подозревали, что в эфир этот этап выйдет, когда во всей стране будет объявлен карантин. Мы знали об эпидемии в далеком Китае, знали о первых случаях в Италии и верили, что к нам коронавирус не дойдет. Стоит помнить, чтобы эпидемия не распространялась, надо оставаться дома", – написала Катя Осадчая.