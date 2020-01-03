Номинантка и ведущая Золотого глобуса 2020 Марго Робби стала звездой глянца

Австралийская киноактриса Марго Робби в свои 29 достигла уже немалых высот в кинокарьере. В этом году ей посчастливилось попасть в список номинантов на премию Золотой глобус, а также стать ведущей церемонии, которая состоится 6 января. Накануне грандиозного события в Голливуде издание Variety пригласило актрису на съемки для глянца.

Автором чувственных фотографий для Variety стал Арт Стреибер. Черно-белые и цветные снимки были сделаны в комнате, едва наполненной светом. Для фотосессии Марго примеряла один образ, состоящий из прозрачного верха с трендовыми страусиными перьями и черного низа. Что касается макияжа, то Робби выбрала естественность с легким акцентом на губах, а прическу – легкие волнистые волосы.

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Сейчас это первая обложка 2020 года для Марго Робби, а портретные фото для издания – ее первая фотосессия в новом году.

Добавим, что авторы интервью с Марго Робби позвали ее благодаря последним нескольким работам, в которых она приняла участие – "Скандал", где заслужила номинацию на Золотом глобусе в категории "Лучшая женская роль второго плана", а также в фильме "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".