Номинанты Оскара Тарантино, Баумбах и Джун Хо стали редакторами глянца W: что из этого вышло

Звездный состав кинорежиссеров принял участие в создании интересного проекта издания W Magazine. Квентин Тарантино, Пон Джун Хо и Ноа Баумбах стали редакторами собственных режиссерских номеров выпуска. Последний раз такое можно было увидеть в 2018 году.

Безусловно гениальный и талантливый Квентин Тарантино для обложки своего номера выбрал актрис Маргарет Квелле и Майки Мэдисон, сыгравших второстепенные роли в его фильме "Однажды в Голливуде". Добавим, что фильм фигурирует в 9 номинациях на премию Оскар-2020. Автором снимков стал Анджело Пеннетта.

Стоит знать: Оскар-2020: список номинантов престижной премии

Режиссерский номер W Magazine от Квентина Таранитно с Маргарет Квелле и Майки Мэдисон и другими / Фото: Анджело Пеннетта, W Magazine

Южнокорейский режиссер Пон Джун Хо, который стал режиссером фильма "Паразиты" и получил за него победу на Каннском кинофестивале и от Гильдии сценаристов США, выбрал как модель актрису из собственного фильма Чо Йо Чжон. Автором стильной фотосессии стал Ли Чжэ Хек, который ранее создал постер к фильму "Паразиты", также претендующий на Оскар-2020.

Режиссерский номер W Magazine от Пона Джун Хо с Чо Йо Чжон / Фото: Ли Чжэ Хек, W Magazine

Относительно американского режиссера и сценариста Ноа Баумбаха, который стал режиссером фильма "Брачная история" (что тоже номинирован на Оскар-2020), то для съемки своего номера он пригласил 74-летнюю американскую певицу и актрису Дебби Харри. Женщина позировала для именитого фэшн-фотографа Стивена Шора.

Режиссерский номер W Magazine от Ноа Баумбаха с Дебби Харри / Фото: Стивена Шора, W Magazine

Добавим, что кроме работ Тарантино, Баумбаха и Джун Хо на главную награду Оскара в категории "Лучший фильм" претендуют и другие фильмы:

"Форд против Феррарі\и"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в Голливуде"

"Паразиты"

Что известно про Оскар-2020?92-я церемония награждения премиями Оскар в 2020 году состоится 10 февраля. Престижное событие традиционно прогремит в Лос-Анджелесе в театре "Долби". Номинанты 24 категорий будут бороться за желанную победу. Церемония будет транслироваться в США телерадиокомпанией ABC, а ведущего события решили не выбирать. Положительный опыт прошлого и 1989-го годов дал понять организаторам события, что для награждения именитыми статуэтками не нужно дополнительного человека, так как это может сделать сами коллеги-звезды.