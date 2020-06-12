Вкрай рідко екранізація бестселерів може отримати чимало схвальних відгуків. Однак серіал "Нормальні люди", знятий за мотивами роману Саллі Руні, може похизуватись шаленою популярністю. Що відомо про проєкт та чому його варто переглянути – дізнавайтесь у матеріалі LifeStyle 24.

Прем'єра серіалу "Нормальні люди" відбулась 26 квітня на стрімінговій платформі Hulu. Відтоді стрічку вже встигли переглянути мільйони людей, які із захватом очікують на продовження захопливої історії. Поки ж творці серіалу офіційно не оголошують, чи буде 2 сезон проєкту, LifeStyle 24 вирішив ознайомити читачів з цією новинкою кіно.

Про що серіал "Нормальні люди"

Популярний серіал "Нормальні люди" створений на основі бестселлера письменниці Саллі Руні, який з'явився на прилавках у 2018 році. Всього за 2 роки після виходу книги її сюжет вдало екранізували режисери Ленні Абрахамсон та Хетті Макдональд.

У центрі подій – історія двох молодих людей Маріанн та Коннелла. Вони за характером та умовами життя кардинально різні. Так, Маріанн Шерідан зростає у багатій сім'ї, бездоганно навчається в ірландській школі та є досить відлюдькуватою. Водночас Коннелл Вордрон є бдним хлопцем, який приділяє багато часу своєму хобі – футболу.

Головні герої не дружать у школі. Однак все змінюється, коли Коннелл приїжджає до маєтку Маріанн, щоб забрати маму, яка прибирає в будинку. Хлопець залишається наодинці з однокласницею та цілує її.



Серіал "Нормальні люди" / Фото Hulu

Підлітки починають будувати стосунки та зберігають міцний зв'язок, коли переходять на навчання до коледжу.

Авторам серіалу, як і книги, вдалось показати класову нерівність серед школярів та студентів. Коннелл, який виріс у бідній сім'ї, завджи відчуває дискомфорт серед багатьох однолітків, що можуть похизуватись статками. Це гостро показано в серіалі "Нормальні люди" та робить його не звичайним романтичним проєктом.

Головний герой серіалу "Нормальні людли" / Фото Hulu

Та і в житті Маріанн не все так гладко. Через домашнє насилля дівчина шукає чоловіка, який би так само до неї ставився.