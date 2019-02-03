Носила одежду от Zara: как формировался стиль Кьяры Ферраньи 10 лет назад – шокирующие фото

Популярная 31-летняя итальянская блогер и инфлюенсер Кьяра Ферраньи ведет успешный блог в Instagram и каждый ее образ всегда привлекает внимание многочисленных поклонников моды. По ее словам, еще 10 лет назад, когда она начинала фотографировать свои "луки" и демонстрировать их в сети – никто не понимал этого.

Об этом Кьяра написала на своей странице в Instagram.

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Ранее звезда рассказывала, что в свои 21 изучала международное право в университете в Боккони и жила в 40-метровой однокомнатной квартире. Тогда девушка подрабатывала и получала собственные деньги, работая моделью.



Кьяра Ферраньи в 2019 году / Instagram / @chiaraferragni

Ферраньи опубликовала подборку архивных фотографий с 2008, 2009 и 2010 годов и рассказала о том, как менялся ее стиль.

Это были годы, когда я начала "экспериментировать" со своим видом и, что еще важнее, начала публиковать фото на свои аккаунты в Flickr и Lookbook, а затем, с октября 2009 года, на мой личный блог The Blonde Salad. Никто не мог понять, почему я фотографировала все, что делаю и многие считали меня сумасшедшей,

– рассказала Кьяра.

По ее словам, около 10 лет назад она всегда рисовалась черной подводкой для глаз и имела взъерошенные волосы. Тогда она инвестировала все свои деньги в дизайнерские сумки и на путешествия. А остальные ее образы – винтажная одежда, или Zara.

Архивные фото Кьяры Ферраньи:



Кьяра Ферраньи около 10 лет назад/ Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи около 10 лет назад / Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи около 10 лет назад / Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи около 10 лет назад / Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи около 10 лет назад / Instagram / @chiaraferragni

Добавим, что сейчас каждый образ Кьяры Ферраньи можно назвать совершенным, ведь он продуман до мелочей. Предлагаем просмотреть подборку фотографий, которые блогер показала в 2019 году. Своим примером и храбростью итальянка пытается вдохновить миллионы поклонников, чтобы не бояться экспериментировать и менять собственную жизнь.



Кьяра Ферраньи около 10 лет назад / Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи около 10 лет назад / Instagram / @chiaraferragni



Кьяра Ферраньи около 10 лет назад / Instagram / @chiaraferragni