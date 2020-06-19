Украинская актриса театра и кино, героиня нового реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина вчера, 18 июня, отпраздновала день рождения. Звезде исполнился 31 год. Она решила показать поклонникам, как ее поздравили друзья.

Ксения Мишина на личной странице в инстаграме поделилась яркими кадрами. Друзья поздравили ее с особым днем и даже поносили на руках.

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День рождения Ксении Мишиной

"Холостячка" отпраздновала день рождения в компании близких друзей. Они наполнили его огромным количеством положительных эмоций и приятных слов. 31-летие актрисы был чрезвычайно душевным и точно запомнится ей надолго.

На фотографиях видим коллег Ксении по цеху, которые подарили ей огромный букет цветов. На лице каждого из них сияет улыбка, что придает фотографиям праздничной атмосферы. Видно, что друзья любят и уважают Мишину и желают ей только самого лучшего.



Ксения Мишина отпраздновала день рождения / Instagram / @misha.k.ua

Также звезда поделилась фото, на котором коллеги держат ее на руках. Она лежит, подняв ногу вверх, и радуется вместе со всеми.

Спасибо, родные, близкие мои люди. Спасибо всем за поздравления, за ваши пожелания, за каждое сообщение, теплые, наполненные любовью слова. Нет ничего ценнее в этот день,

– написала в публикации Ксения.

Друзья поздравляют Ксению Мишину с днем рождения / Instagram / @misha.k.ua