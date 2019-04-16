Нотр-Дам де Пари в истории: ретро-фото культового сооружения Парижа

15 апреля не только Францию, но и весь мир всколыхнула грустная весть – во всемирно известном Соборе Парижской Богоматери произошел масштабный пожар. Каркас здания удалось спасти, однако от разрушения не спаслись несколько витражей и шпиль.

24 канал предлагает окунуться окунуться в историю и посмотреть старые фотографии, на которых живет Нотр-Дам де Пари второй половины 19 – начала 20 века.

Читайте также: Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама

1. Фото Собора Парижской Богоматери, датированное 19 веком // Universal History Archive / UIG via Getty Images

2. Нотр-Дам де Пари, 19 век // Photo by Universal History Archive/UIG via Getty Images

3. Центральные двери и фасад собора. Фото датировано 19 веком // Universal History Archive/UIG via Getty Images

4. Гаргульи на западном фронте собора Нотр-Дам, 19 век// Photo by Universal History Archive/UIG via Getty Images

5.Собор Нотр-Дам и мост Сен-Мишель до реконструкции в 1857 году // Photo by Oswald Perrelle / Roger Viollet/Getty Images

6. Панорамный вид на Собор Парижской Богоматери, приблизительно 1855-1858 лет // Photo by LL/Roger Viollet/Getty Images

7. Фонтан у Нотр-Дама приблизительно 1860 год // Photo by LL/Roger Viollet/Getty Images

8. Главные ворота Нотр-Дама, приблизительно 1860 год// Photo by LL/Roger Viollet/Getty Images

9. Нотр-Дам в середине 1880-х годов​ // Jules Hautecoeur/Underwood Archives/Getty Images

10. Собор Парижской Богоматери, 1900 год // Photo by Buyenlarge/Getty Images

Что известно о пожаре в Соборе Парижской Богоматери?

Нотр-Дам или Собор Парижской Богоматери – одна из самых популярных достопримечательностей Парижа, которая является его своеобразной визитной карточкой. Здание возводили почти 200 лет – с середины ХII до середине XIV века.

15 апреля 2019 года мировые СМИ взорвались новостью: часть Собора Парижской Богоматери охватил крупный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи. В результате обрушения крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции пообещал восстановить Нотр-Дам.

Читайте также: Как выглядит Нотр-Дам де Пари после пожара – смотрите здесь.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)