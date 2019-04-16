Нотр-Дам казался вечным: украинские звезды прокомментировали резонансный пожар в Париже

Украинские певцы, актеры и ведущие не сдерживали своего отчаяния и печали от новости о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. В сети они опубликовали сообщения, в которых поддержали всех жителей Франции и рассказали свои истории о знакомстве с Нотр-Дамом.

Норт-Дам – одно из величайших сооружений Франции и всего мира. Ежегодно миллионы туристов посещали памятник архитектуры, а его красотой восхищались литераторы в своих произведениях. Поэтому новость о пожаре в Нотр-Даме стала настоящим шоком для многих людей.

Читайте также: Как Мелания Трамп и голливудские звезды отреагировали на пожар в Нотр-Даме: фото

Собор вспыхнул из-за ремонтных работ в понедельник, 15 апреля. Пламя охватило Нотр-Дам настолько, что спасателям понадобилось 9 часов, чтобы его ликвидировать. В результате инцидента была разрушена верхнюю часть шпиля храма, часы, значительная часть кровли и витражи. Серьезных потерь удалось избежать. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что величественное сооружение восстановят. Помочь главе государства уже взялись знаменитости, которые пообещали выделить на реставрацию немалые суммы.

В то же время сеть охватил своеобразный флешмоб: представители шоу-бизнеса разместили печальные сообщения, в которых поделились воспоминаниями о Нотр-Даме. К голливудским звездам присоединились и украинцы.

Екатерина Осадчая

"Только сегодня в интервью вспоминала свое французское детство и рассказывала, что очень люблю Париж за то, что годами там все стабильно и неизменно. Но, как оказалось, уже в те же минуты начался пожар в Соборе Парижской Богоматери. Нету сил смотреть видео и фотографии горящей крыши такого невероятного сооружения. Я была в Нотр-Даме десятки раз... в детстве я просто любила прийти туда и посидеть, рассматривая витраж, сотни маленьких узоров... Казалось, что открыточный вид с набережной напротив на Нотр-Дам – вечный, так было 800 лет до нас и будет еще столько же, как минимум. Я верю и надеюсь, что удастся спасти хоть что-то и восстановить. Не может просто так сгореть такое произведение искусства. Грустно и больно", – Екатерина Осадчая.

Джамала

"Вчерашние печальные события, связанные с Нотр-Дамом, невольно напомнили о моей поездке в Париж. Это было ровно 4 года назад, в апреле 2015. В Париж я отправилась с важной миссией – представлять французской публике фильм "Поводырь" в рамках "дней украинского кино". В памяти остались фото и впечатления, которыми я поделилась с Bestin.UA: "... о самом Париже можно говорить часами. Я много ходила пешком, жадно всматривалась в город, боялась что-то пропустить, не заметить. Я ленивый турист, довольствуюсь тем, что вижу, не вчитываясь в путеводители. В этом есть свой кайф, ты воспринимаешь красоту в чистом виде, не отвлекаясь на дополнительную информацию. Поразительно, как легко в Париже рождается красивое". А сейчас можно сказать: "как легко его можно потерять", – написала с грустью Джамала.

Святослав Вакарчук

"Горит часть цивилизации, не просто памятник культуры, архитектуры. Люди, берегите друг друга, мир и соборы, "соборы своих душ".

Ирэна Карпа

"Люди плакали, просто стоя на набережных и мостах. Католики тихо пели гимн Деве Марии – очень сюрреалистический момент был, стоять там среди ночи. А мы с Людовиком-Кириллом Требюше говорили о том, что буквально каждый день проходили мимо – то с собакой гуляли, то на метро шли, и воспринимали Собор как-то, что стоит неподвижно и будет там всегда, что-то, на что смотришь боковым зрением. Это так обидно – понимать хрупкость искусства. Ничего нет вечного, какая бы система безопасности не была мощная, какими бы прочными ни были музейные стены... Все прекрасное – как мандата из песка, которой рано или поздно суждено развеяться, как мы говорили с Юлией Вебер. Тем более надо ценить моменты красоты. Они мимолетные", – писательница Ирэна Карпа.

Санта Димопулос

"Для меня Собор Парижской Богоматери – это не просто один из самых невероятно красивых готических памятников Европы, но и детская мечта. Еще в начальной школе, моя тетя в Москве показала мне кассету с французским мюзиклом Notre-Dame de Paris с Гару. Купив такую ​​же, я затерла ее до дыр. Я даже выучила наизусть все арии! Чуть позже прочитала Гюго. И даже не будучи в то время в Париже, я чувствовала любовь и привязанность к городу и собору. Когда я впервые посетила Париж, первое место, куда я пошла, была вовсе не Эйфелева башня, а Собор Парижской Богоматери", – певица и модель Санта Димопулос.

Ольга Сумская

"Мир потерял красивый собор, символ Франции, который вдохновлял не только верующих, но и поэтов, художников, музыкантов, актеров, людей всех национальностей и вероисповеданий... Интересно, что собор построен в стиле "пламенеющей готики"... Пророческое совпадение. Но! Это не человек, которого невозможно воскресить" Нотр-Дам можно и нужно восстановить! "

Владимир Остапчук

"Мой брат живет во Франции. Говорит, что это огромная трагедия для всех французов. Люди собираются в церквях и на площадях. По всей стране бьют колокола. Так началась Страстная неделя", – рассказал ведущий.

Злата Огневич

"Париж... Молюсь за вас", – с грустью написала Злата Огневич.

Александр Пономарев

Слава Фролова

Кристина Соловей

"Соборы своих душ берегите, друзья... Соборы душ!" – написала Кристина Соловей, использовав слова Олеся Гончара.