НОТУ признает себя виновными в ситуации с Евровидением, – Зураб Аласания

Председатель правления Общественного вещания Зураб Аласания заявил, что НОТУ признает себя виновными в ситуации с Евровидением.

Во время пресс-конференции Зураб Аласания сказал, что НОТУ хочет общественного диалога, пишет "Громадське".

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Зураб Аласания добавил, что сейчас НОТУ не собирается разрывать контракт с СТБ.

Мы готовы принять еще одну порцию хейта во время майской трансляции за то, что во время трансляции Евровидения будет выступление России, хотя НОТУ не имеет права вмешиваться в саму трансляцию,

– отметил Аласания.

Накануне Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в Евровидении-2019. Предварительно участвовать в Евровидении, который состоится в Израиле, отказались MARUV, группы Freedom Jazz и KAZKA.

Почему в Украине возник скандал вокруг Евровидения-2019?

После победы MARUV в финале Евровидения-2019 встал вопрос, подпишет ли Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) финальный договор о представлении Украины в Израиле. Представителей общественного вещания возмутило то, что певица гастролирует в России и имеет запланированные концерты в апреле в Санкт-Петербурге и Москве.



Также права на песню Siren Song принадлежат российской компании Warner Music Russia.Певица обнародовала условия договора с НОТУ, где выразила свое возмущение. 25 февраля после нескольких часов переговоров договор все же не подписали. MARUV отметила, что причиной неподписания контракта были не российские гастроли, от которых она была готова отказаться, а совсем другие условия договора, которые она решила не называть.



После этого в украинском шоу-бизнесе встал вопрос, кто же отправится на главный конкурс Евровидения в Израиле в мае этого года. Де-юре, отправиться на Евровидение в Тель-Авив должен был женский музыкальный коллектив Freedom-Jazz, поскольку они получили второе место во время подсчета голосов судей и зрителей. Однако коллектив отказался от участия. После этого в НОТУ сообщили, что будут обращаться к группе KAZKA, а если ничего с этим не выйдет, то одним из вариантов может быть отсутствие Украины на конкурсе Евровидение-2019.