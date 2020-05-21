Новая "Лига справедливости" от Зака Снайдера: чем удивит киноновинка в 2021 году

Одна из самых известных киноисторий студии DC Comics "Лига справедливости" появится в режиссерской версии знаменитого Зака Снайдера. Фильм 2017 года с самого начала был запланирован как проект режиссера, но из-за самоубийства дочери Зак покинул съемочный процесс, а его тогда заменил Джосс Уидон.

Теперь же, спустя три года после премьеры фильма "Лига справедливости" Зак Снайдер взялся за перемонтирование киноленты и уже в 2021 году обещает выпустить ее на экраны стримингового сервиса HBO Max. Об этом он сообщил в своем Twitter. Режиссер планирует внести собственные коррективы в фильм, ведь в 2017-м первую версию фильма Джосса Уидона раскритиковали как эксперты, так и зрители киносаги, передает Variety.

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Поэтому Зак Снайдер планирует воплотить первоначальный замысел фильма, и к работе привлекут ту же команду, которая работала на съемках раньше. Обещают, что часть актеров запишет новые реплики к фильму.

На выход режиссерской версии Зака Снайдера уже отреагировал звезда студии DC Comics, исполнитель роли Аквамена Джейсон Момоа. Мужчина записал видео, в котором пошутил с того, что все и так находятся на самоизоляции, поэтому новая версия фильма "Лиги справедливости" – это прекрасная альтернатива.

Мы просто сидим и ничего не делаем. Выпустите эту чертову версию Снайдера,

– сказал Момоа.

'Release the f-cking Snyder Cut!' — Jason Momoa is still campaigning



(via prideofgypsies | IG) pic.twitter.com/lJG5H7Et5t — Fandom (@getFANDOM) May 19, 2020

Почему Зак Снайдер решил создать собственную версию фильма

Напомним, что после передачи проекта "Лига справедливости" Джоссу Уидону, тот полностью изменил стиль и тон повествования картины. Бюджет фильма тогда составил 300 миллионов долларов, заработав при этом в прокате только 657. После этого фанаты несколько лет просили Зака ​​Снайдера вернуться к фильму внести туда собственные коррективы, на что, похоже, тот в конце концов откликнулся. Что интересно, долгое время сама же студия Warner Bros., которая занималась съемками фильма, была против выпуска версии Снайдера. Новая версия фильма в сети даже получила собственное название Snyder Cut (с английского – "Нарезка Снайдера"), за которую даже "голосовали" такие звезды ленты, как Галь Гадот (Чудо-женщина) и Бен Аффлек (Бэтмен).

Лига справедливости 2017: смотреть трейлер фильма онлайн