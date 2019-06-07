Новая басистка и известные хиты: как прошел большой концерт "Бумбокс" в Киеве

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Family Show длилось два с половиной часа
Family Show длилось два с половиной часа / 24 канал

Группа "Бумбокс" 5 июня провела большую семейную вечеринку на арт-заводе "Платформа" в Киеве. От традиционных концертов это мероприятие отличалось тем, что гости имели возможность не только послушать любимые песни, но и буквально прикоснуться к 15-летней истории группы. 24 канал посетил вечеринку также – делимся фотографиями и впечатлениями.

Несколько сотен поклонников группы более четырех часов стояли в очереди на шоу – она растянулась далеко за пределы арт-завода.

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Самых преданных фанов в этот вечер ждала выставка, где можно было увидеть фотографии "Бумбокса" разных лет, обложки альбомов, личные вещи музыкантов и реквизит из клипов.

Бумбокс
Выставка, посвященная истории "Бумбокса" / Nadia Belik

Под самой сценой фанаты группы занимали места заранее. В их руках – символические ладошки с надписью "Твій на 100%". Это – название одного из хитов группы, который, кстати, на концерте исполнили первым. Многие поклонники пришли в футболках с логотипом группы.

Бумбокс
Самые преданные фаны приветствовали музыкантов символическими ладошками / 24 канал

Сама группа на сцену вышла в новом составе – теперь здесь играют семь музыкантов. Новую басистку, Инну Невойт, представили в конце концерта. В этот вечер она выступала на сцене с группой впервые.

Кроме всем известных хитов, были представлены и совершенно новые – из грядущего альбома "Таємний код: Рубікон".

Больше фото с концерта:

 

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Автор: Светлана Попова
Теги: LifeStyle Новости Киева Новости культуры Музыка Концерты Бумбокс Фотоновости
Источник: LifeStyle 24
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