Новая девушка Аффлека Ана де Армас примерила трендовый образ для обложки Vogue

Кубинская киноактриса Ана де Армас лишь недавно засветилась на свидании с Беном Аффлеком, а уже все внимание приковано к ней. Недавно звезда также снялась для детективной ленты "Ножи наголо", после чего испанское издание Vogue пригласило ее для съемки.

31-летняя сексуальная актриса позировала на апрельской обложке гламурного глянца в актуальном образе – топе и мидиюбке из экокожи зеленого цвета от Givenchy. Красный фон и ее проницательный взгляд завершили стильный look.

К теме Бен Аффлек и Ана де Армас начали встречаться на съемках "Глубокой воды", – СМИ

Редакторы испанского издания Vogue добавили, что решили раньше опубликовать цифровую обложку издания еще до ее появления на прилавках магазинов, поскольку стремятся, чтобы все в дальнейшем оставались дома из-за коронавируса.



Ана де Армас для испанского Vogue / Instagram / @voguespain

"Нет такой изоляции, которая могла бы вдохновлять и желать мечтать. Творчество – это всегда запасной клапан. Этот апрельский выпуск 2020 года может показаться портретом мира, который кажется нам далеким сегодня, но он также является воспоминанием о том, что мы боремся за восстановление: уверенность, свет и красоту. Нам хотелось бы думать, что это символ оптимизма, который будет сопровождать нас в эти дни существенной изоляции и социальной дистанции", – говорится в издании Vogue.

Автором других снимков стал Thomas Whiteside, а стилистом процесса – Juan Cebrian.

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