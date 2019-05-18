Новая девушка брата Кейт Миддлтон впервые пришла на королевское мероприятие: фото

Сегодня, 18 мая, состоялась очередная свадьба в королевской семье – под венец ступила 37-летняя Леди Габриэлла Виндзор и 44-летний Томас Кингстон. На свадьбу прибыло много родственников брачующихся, в частности, и брат Кейт Миддлтон Джеймс. Но пришел он не один, а в компании своей новой девушки Элиз Тивнт. Это был ее первый выход вместе с королевской семьей.

Королевская свадьба состоялась в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, где женились Меган Маркл и принц Гарри, а также принцесса Евгения и Джек Бруксбенк. Частная свадебная церемония была довольно скромной, поэтому на ней были только ближайшие родственники невест – их родители, Елизавета II с мужем, принц Гарри, семья Миддлтонов, в частности, Джеймс Миддлтон и его любимая Элиз.

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Для девушки это был первый выход вместе с королевскими членами семьи, следовательно, можно предполагать, что она изрядно волновалась в новой среде. Когда же пара шла к часовне, 32-летний Джеймс крепко держал ее за руку. Для свадьбы леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона она выбрала легкое макси-платье с орнаментами, состоящее из плиссированной юбки и немалого декольте, чем нарушила королевский протокол. Элиз Тивнт дополнила свой образ нежной шляпкой, золотистой подвеской на шее, бежевым клатчем и замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. Относительно прически, то она предпочла распущенные ровно волосы и естественный макияж.

Джеймс Миддлтон и Элиз Тивнт на свадьбе леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона / Getty Images

Джеймс Миддлтон с девушкой (справа) шагают вместе с семьей на свадьбу / Getty Images

Еще в начале января Джеймс Миддлтон дал откровенное интервью для Daily Mail, в котором признался о затяжной депрессии, которую сложно переживал. Его каждую ночь мучили ужасные сны, он не имел никакого желания работать и куда-то выходить. По его словам, он чувствовал, как сходит с ума. Но ему удалось преодолеть все психологические проблемы и открыться для мира, в частности, и свой профиль в Instagram.

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Недавно он поделился солнечным фото со своей новой любимой девушкой – Элиз Тивнт, ведь до нее он около 8 лет встречался с девушкой Донной Эйр, которая была старше его на 8 лет. Известно, что 30-летняя француженка Элиз Тивнт работает в Лондоне финансовым аналитиком.