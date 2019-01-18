Новая история: в сети появился первый трейлер к фильму "Берлин, я люблю тебя" – видео

Кинокартина "Берлин, я люблю тебя" станет продолжением сборников фильмов о Нью-Йорке и Париже. В фильме снялись такие знаменитые голливудские актеры как Кира Найтли и Микки Рурк.

Первый официальный трейлер к фильму "Берлин, я люблю тебя" появился на YouTube-канале компании ONE Media.

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Кинокартина станет так называемым сиквелом (продолжением) предыдущих фильмов о Нью-Йорке и Париже, где герои признавались друг другу в любви.

В новой части фильма о любви снимались Кира Найтли, Хелен Миррен, Иван Реон и Микки Рурк.

По сюжету киноленты, перед зрителем развернутся десять историй о любви. Каждая из них будет уникальной и необычной, но так же все они будут связаны со столицей Германии, Берлином.

В центре сюжета фильма возникает отец (Микки Рурк), который недавно развелся. Он устал от повседневной жизни и забот и это побуждает его согласиться на разовую интимную связь с молодой девушкой. Из-за этого мужчина вспоминает о своей единственной дочери, с которой он уже давно не поддерживает родительских отношений.

Смотреть трейлер к фильму "Берлин, я люблю тебя" онлайн (видео):