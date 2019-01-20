Еще одна экранизация романа Кинга: появился новый трейлер к фильму "Кладбище домашних животных"

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Появился новый трейлер к фильму "Кладбище домашних животных"
Появился новый трейлер к фильму "Кладбище домашних животных" / Скриншот из видеоролика

Сеть подорвал новый трейлер к фантастическому фильму ужасов "Кладбище домашних животных" (Pet Sematary), который станет очередной экранизацией по мотивам одноименного романа Стивена Кинга.

Короткометражный видеоролик, снятый по мотивам книги знаменитого "короля ужасов", появился на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures в четверг, 17 января. За несколько дней в сети 15-секундный трейлер собрал более полумиллиона просмотров.

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Экранизировать жуткие романы американского писателя Стивена Кинга уже стало доброй традицией, поэтому за новую киноленту охотно взялись режиссеры Кевин Колш и Деннис Уидмайер. Над сценарием работали Дэвид Кайганич и Мэтт Гринберг. А главные роли в фильме сыграли Джейсон Кларк, Джон Литгоу и Эми Саймец.

По сюжету фильма, врач Луи Кред вместе с женой Рейчел и двумя маленькими детьми переезжают из Бостона в небольшой городок Мэн. Семья заселяется в дом, который расположен вблизи кладбища, на котором похоронены тела домашних животных. Когда сын врача погибает в автокатастрофе, он решает похоронить его вблизи с семьей, на том же кладбище. Однако он не знал, что после этого его ребенок оживет и станет демонической личностью.

Смотреть трейлер к фильму "Кладбище домашних животных" (Pet Sematary) (видео):

Смотреть украинское трейлер к фильму "Кладбище домашних животных" (Pet Sematary) (видео):

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Книги
Источник: 24 канал
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