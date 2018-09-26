Новая любовь: Бруклин Бекхэм показал свою девушку – фото

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Бруклин Бекхэм с девушкой
Бруклин Бекхэм с девушкой / Instagram @hancross

19-летний британец, сын Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин после отношений с актрисой Хлоей Морец до сих пор официально не афишировал новые отношения. Однако на днях Бруклин показал свою новую девушку – 21-летнюю модель Хану Кросс.

Новые снимки парень опубликовал на своей странице в Instagram.

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Так, избранницей сына дизайнера Виктории Бекхэм стала модель, которая только начинает свою карьеру и успела сняться для нескольких глянцевых журналов. Как пишут западные СМИ, вероятно пара познакомилась через двоюродную сестру Бекхэма – Либби Адамс, которая является подругой Кросс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Hana (@hancross)

 

На фото Бруклин и Хана не стесняются демонстрировать свои чувства во время прогулки по голливудским холмам. Влюбленные обнимаются, а на одном из снимков Бекхэм держит девушку за ягодицы. Кроме того, совместные снимки они дополнили эмоджи в виде сердца, заявив о своих романтических отношениях.

Бруклін Бекхем і Хана Крос
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram @brooklynbeckham

Бруклін Бекхем і Хана Крос
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram @hancross

Бруклін Бекхем і Хана Крос
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram-сториз

Бруклін Бекхем і Хана Крос
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram-сториз


Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Instagram-сториз

Напомним, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, как вдруг весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Звездные романы Голливуд Мода
Источник: 24 канал
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