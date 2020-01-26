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Новая украинская лента "Наши котики": почему авторы называют фильм "неполиткорректным"

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Первая украинская комедия о войне "Наши котики" рассказывает о трех бойцах и журналистке. События разворачиваются на фронте в 2014 году. Спродюсировала ленту бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун, а во всеукраинский прокат фильм выйдет уже 30 января.

Фильм "Наши котики" – это комедия о начале войны. События развиваются на линии огня в 2014 году, где находятся добровольцы.

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"Никакого боевого опыта. Ими руководит лишь желание остановить врага, который напал на Украину", – заявил режиссер Владимир Тихий.

Авторы фильм окрестили "неполиткорректным". Ведь это история, где врага называют врагом, хотя иногда те слова не слишком вежливы.

Наші котики
Афиша фильма

Главные герои, а это три бойца и журналистка Оля, совершенно разные по характеру. Они простые люди, со своими мечтами, надеждами и страхами.

Даже самые горячие точки боевых действий на Востоке – это не только о том, что тебя смерть отпустила доски на гроб собирать. Там много жизни происходит. Там рождается современная Украина,
– пояснил режиссер Владимир Тихий.

"Когда мы идем по улицам здесь, во Львове, или в любом городе в Украине, те люди, которые рядом с нами, они и есть наши котики. Это люди, которые отдали свою комфортную жизнь и поехали нас защищать", – рассказала продюсер фильма Ульяна Супрун.

Смотрите трейлер фильма:

 

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Автор: София Трощук
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости Украины Ульяна Супрун Кино
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