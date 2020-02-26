"Новые мутанты": сюжет, трейлер и дата выхода супергеройского боевика

Учитывая предыдущие годы, супергеройские ленты только утвердились как одни из самых популярных в кинематографе. Поэтому киностудии и известные компании не упускают возможности захватить нового зрителя и заработать хорошую кругленькую сумму. Так, фильм "Новые мутанты" 2020 года стал одним из самых громких проектов 20th Century Fox. Больше о картине – дальше на LifeStyle 24.

Как известно, фильм "Новые мутанты" (The New Mutants) 2020 года находится в разработке как минимум с 2017 года. По словам создателей, "Новые мутанты" – это свежий взгляд на хорошо известных людей Икс.

Здесь интересно: "Мулан": сюжет, трейлер и дата выхода адаптации известного мультфильма

Однако, несмотря на причастность к фантастической франшизе, съемочная команда решила создать картину, минимально используя компьютерную графику, а также избегая супергеройских костюмов. Поэтому всего 10% из всего фильма снято с помощью зеленого экрана и обработки изображения.

Что интересно, создатели фильма "Новые мутанты" решили вывести экранизации на комиксы на несколько новый уровень, поэтому по жанру приблизили премьеру к хоррору.

Дата выхода фильма "Новые мутанты" запланирована на 2 апреля 2020 года.



Постер к фильму "Новые мутанты" / The Movie Db

Сюжет: События разворачиваются в закрытой клинике, где персонал силой удерживает многих детей. Каждый из тех, кому довелось попасть в помещение – уникальный и особый, обладает неповторимой силой. К примеру, россиянка Ильяна Распутин или Мэджик имеет талант телепортации, шотландка Ране Синклер или Вольфсбейн может с легкостью превратиться в волка. Для американца Сэма Гутри или Кеннонбола взлететь –не составляет никакого труда. Еще одна его землячка Даниэлла Мунстар или Мираж создает фантастические иллюзии. Бразильцу Роберто да Коста или Санспоту повезло управлять солнечной энергией. А вот Сесилии Рейес пришлось стать наставницей их группы. Она обладает способностями создания вокруг себя силового поля.

Все считают мутантов опасными из-за того, что они в совершенстве владеют своими способностями. Однако группа особых людей воспользуется своими талантами, чтобы наконец завоевали себе свободу и стать свободными от издевательств и исследований над их телами.



Постер к фильму "Новые мутанты" / The Movie Db

Актеры и роли фильма "Новые мутанты" 2020

Аня Тейлор-Джой – Ильяна Распутин или Мэджик

Мэйси Уильямс Ране – Синклер или Вольфсбейн

Чарли Гитоном – Сэм Гутри или Кеннонбол

Генри Зага – Роберто да Коста или Санспот

Блу Хант – Даниэлла Мунстар или Мираж

Алиса Брага – Сесилия Рейес

Новые мутанты 2020: трейлер на украинском смотреть онлайн​

Новые мутанты 2020: трейлер смотреть онлайн

Новые мутанты 2020: трейлер смотреть онлайн​

Новые мутанты 2020: трейлер смотреть онлайн​