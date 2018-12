Музыкальные новинки декабря: 10 песен, которые стоит услышать еще в этом году

От рождественских песен до нового альбома LP и лучшего live-альбома от Coldplay. И это далеко не все, чем порадовал музыкальный декабрь!

Редакция LifeStyle 24 прослушала все новые песни, которые музыканты презентовали в декабре, и отобрали для вас десятку лучших! Включайте громче и наслаждайтесь!

Читайте также: Лучшие украинские альбомы 2018 года, которые стоит услышать каждому

Jamala & Enjoy! Records ​ – All I Want For Christmas Is You

Если каким-то чудом у вас до сих пор нет рождественского настроения, то эта композиция точно для вас. Вместе со своей командой украинская певица Джамала выпустила кавер-версию песни Мэрайи Кэри "All I Want For Christmas Is You". И кажется, что в этой записи прекрасно все – аранжировка, вокал и, конечно же, рождественская атмосфера.

Jamala & Enjoy! Records ​– All I Want For Christmas Is You (слушать онлайн)

LP – Heart to Mouth (альбом)

В начале декабря американская певица LP (Лаура Перголицци) выпустила свой пятый альбом – "Heart to Mouth". В него вошло 12 новых песен. Пока рано предсказывать этому альбому огромный успех, да и прыгнуть выше головы и записать еще один хит, который бы посоревновался вместе с "Lost On You", очень сложно.

Читайте также: Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов

Однако сложно не заметить ту искренность и откровенность, с которой певица обращается к своим слушателям. В новом альбоме нашлось место и для фолка, и для рок-элементов. Ее глубокий голос, легкая хрипота и уже фирменный свист – добавляют особой атмосферы этому альбому.

Слушать альбом LP – Heart to Mouth на:

Apple Music

Google Play

LP – Dreamer (слушать онлайн)

Thom Yorke – Silent Night

Еще один рождественский кавер в нашем топе! Фронтмен группы Radiohead Том Йорк во время своего выступления в Лас-Вегасе перепел популярную рождественскую песню "Silent Night". Ее выполнение плавно перешло к треку "Reckoner".

Сама же композиция "Silent Night" особая. В этом году ей исполнилось аж 200 лет от написания! Создал ее австрийский композитор Франц Грюбер в 1818 году.

Всегда интересно слушать вариации старых песен современными музыкантами. К тому же, голос Йорка очень подходит для этой песни. Слушайте сами!

Читайте также: Музыкальные новинки 2018: 10 лучших альбомов от мировых музыкантов

Thom Yorke – Silent Night (слушать онлайн)

The Chainsmokers – Sick Boy (альбом)

Американский электронный дуэт The Chainsmokers выпустил свой второй альбом "Sick Boy", в него вошло десять композиций. Первая из них была представлена еще в январе 2018 года, после того группа выпускала новые композиции (последняя песня "Hope" была представлена в декабре этого года), чтобы в конце года собрать их в альбом.

В записи "Sick Boy" приняли участие кантри-певица Келси Баллерини, певица и автор песен Эмили Уоррен, вокалист R&B-дуэта THEY Дрю Лав, американский диджей и продюсер NGHTMRE, французский диджей Aazar и шведская певица Уинона Ок.

Слушать альбом The Chainsmokers – Sick Boy на:

Apple Music

Google Play

The Chainsmokers – Hope ft. Winona Oak (слушать онлайн)

Видео месяца: Paul McCartney – Who Cares

Пол Маккартни презентовал клип на песню "Who Cares". И хотя сама композиция была представлена ранее, мы не могли обойти вниманием этот клип.

Сам клип больше напоминает психологический триллер, а главные роли в нем сыграл сам Пол и голливудская актриса Эмма Стоун. Такой звездный состав точно не мог подвести! В клипе музыкант пытался привлечь внимание к буллингу, который сегодня достаточно активно обсуждают не только в мире, но и в Украине.

Читайте также: Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать

Paul McCartney – Who Cares (смотреть онлайн)

Alan Walker – Different World (альбом)

Норвежско-британский диджей Алан Уокер стал всемирно известным после трека "Faded", который, кажется, покорил абсолютно все хит-папрады мира. В декабре этого года наконец материала накопилось достаточно и музыкант презентовал дебютный альбом "Different World".

В альбоме можно услышать сестру Майли Сайрус, дочь вокалиста A-ha и звезду Disney Софию Карсон.

Слушать альбом Alan Walker – Different World на:

Apple Music

Google Play

Alan Walker – Lost Control ·(слушать онлайн)

ZAYN – Icarus Falls (альбом)

Во второй альбом ZAYN'а (экс-участника One Direction) вошло аж 27 песен! В частности, в альбоме можно услышать Ники Минаж и Timbaland'а.

Сам же ZAYN заявил, что этот альбом более зрелый и даже более оптимистичный, чем его предыдущие работы.

Читайте также: Против осенней депрессии: 10 песен октября, которые поднимут вам настроение

Слушать альбом ZAYN – Icarus Falls на:

Apple Music

Google Play

ZAYN – There You Are (слушать онлайн)

Cigarettes After Sex – Neon Moon

Cigarettes After Sex – единственные сигареты, которые не вредят вашему здоровью. Эта группа создает музыку, которая идеально подходит для прослушивания в ночное время.

В этом месяце группа презентовала новую композицию "Neon Moon" – это романтическая размеренная баллада, от которой, к счастью, не остается слишком сладковатого привкуса.

Песня затягивает в какой-то другой, мечтательный мир, где забываешь, что является сном, а что реальностью.

Cigarettes After Sex – Neon Moon (слушать онлайн)

Лайв-альбом месяца: Coldplay – A Head Full Of Dreams

Группа Coldplay выпустила новый лайв-альбом, который был записан во время финального шоу мирового турне в ноябре еще 2017 года. Этот альбом прекрасная возможность перенестись на сам концерт, даже если вы там не были – атмосфера и звук не оставят никого равнодушным.

Читайте также: Новинки осени: 10 крутых песен сентября, которые стоит услышать

В альбом попали 24 песни, среди них песня с альбома и главные хиты группы.

Слушать альбом Coldplay – A Head Full Of Dreams (Live in Buenos Aires) на:

Apple Music

Google Play

Coldplay – Yellow (Live In Buenos Aires) (слушать онлайн)

Жовте хворе людське обличчя – Бог – серйозний чоловік

Название этой группы вам, скорее всего, незнакомо, а вот его участников вы точно слышали не раз. "Жовте хворе людське обличчя" (довольно нетипичное, если не сказать странное, название для группы) – это новый проект Олега Каданова после распада "Оркестра Че".

Харьковские харьковских не бросают :) Эта композиция стала саундтреком к фильму "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана), где сам писатель и Канадов также исполнили роли.

Читайте также: Последний день лета: 10 песен августа, которые стоит услышать

Жовте хворе людське обличчя – Бог – серйозний чоловік (слушать онлайн)

Желаем только хорошей музыки в новом году!