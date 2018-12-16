Новое амплуа Бенедикта Камбербэтча: в сети появился трейлер политической драмы "Брекзит"

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Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч / www.gettyimages.com

Британский киноактер Бенедикт Камбербэтч, который вскоре станет отцом в третий раз, снялся в политической драме "Брекзит", в которой говорится о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Официальный трейлер опубликован на YouTube-канале HBO в пятницу, 14 декабря.

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Британский актер сыграет роль Доминика Каммингса, который стал идейным вдохновителем выхода страны из ЕС. В фильме покажут группу политиков, которые будут пытаться завоевать симпатии и голоса британского народа, чтобы выйти из состава Европейского Союза.

Премьера фильма запланирована на 19 января.

Смотрите официальный трейлер фильма "Брекзит":

В фильме также появятся такие актеры как Рори Киннер ("Скайфолл", "Черное зеркало"), который исполнит роль директора по коммуникациям Крейга Оливера, а также Джон Хеффернан ("Корона"), который сыграет Мэттью Эллиотта, – исполнительного директора кампании за выход из ЕС, Vote Leave. В картине также сыграет Ричард Гоулдинг ("Железная леди"), который исполнит роль Бориса Джонсона – министра иностранных дел Великобритании. Режиссером ленты стал Тоби Хейнз.

Теги: Кино LifeStyle Brexit Великобритания
Источник: 24 канал
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