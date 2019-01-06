К новогодним праздникам Google показал колоритный дудл: фото

Один из самых популярных Интернет-поисковиков Google презентовал традиционный дудл. Картинка, созданная к новогодним праздникам, уже успела очаровать сеть.

Авторы дудла пытались создать картинку, на которой виднелись бы главные, по их мнению, атрибуты рождественско-новогодних праздников. И это удалось сделать! На колоритном фото соединились веточки елки, снегири, праздничные носки для подарков, глиняная посуда, музыка, что символизирует колядки, перчатки, олени и другие изображения.

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Таким образом Google поздравил пользователей с праздниками. Дудл получил название "Новогодние праздники 2019". Нажав на картинку, пользователи Сети сразу же могут перейти на новости, касающиеся этой темы.

Дудл "Новогодние праздники 2019"

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