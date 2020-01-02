Новогодние праздники во Львове: Александр Божик сыграет невероятное шоу во Львовской Опере

Пока новогодние праздники во Львове продолжаются, знаменитый украинский скрипач Александр Божик решил дать грандиозный концерт. Событие состоится 3 января во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Скрипач-виртуоз Александр Божик в сопровождении рок-оркестра даст 2 концерта в течение одного вечера – в 17:30 и в 22:00. Организаторы концерта обещают масштабное музыкальное действо, где зрители услышат самые известные мировые хиты в необычной обработке.

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Будут и мировые хиты, и авторская музыка, и классика в современной обработке, и саундтреки к кинофильмам. Услышите музыку Вивальди, Грига, Coldplay, Imagine Dragons, Nirvana, AC/DC, Майкла Джексона, Ханса Циммера и других. Это будет что-то необычное!

– сообщают представители артиста.



Александр Божик выступит во Львове / Пресс-служба

Что известно об Александре Божике?

После учебы во Львовской специализированной музыкальной школе им. Соломии Крушельницкой Александр Божик выступал в лучших концерт-залах Львова, Украины и мира – как с оркестром, так и с сольными номерами. 38-летний львовянин-музыкант стал суперфиналистом популярного шоу "Україна має талант" в 2010 году. Тогда же он стал серебряным призером, а победу одержала Елена Ковтун. Среди его изюминок – игра на нескольких скрипках, используя два смычка. Благодаря такому умению он попал в Книгу рекордов Украины.

Александр Божик играет на трех скрипках одновременно: видео