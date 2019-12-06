Что одеть на новогодний корпоратив: полезные советы и примеры

Даже самые большие трудоголики уже успели задуматься, что же одеть на новогодний корпоратив. Ведь хочется, чтобы наряд эффектно выделялся, был стильным, но в то же время не провокационным. Журналисты LifeStyle 24 решили подобрать эффектные примеры, воспользовавшись выходами голливудских и отечественных модниц.

Много украинцев уже в предвкушении новогодних и рождественских праздников. На улицах постепенно появляются праздничные иллюминации, а витрины модных бутиков и магазинов украшают особым декором. Однако для офисных работников не следует расслабляться и подумать, что же одеть на главную вечеринку года – новогодний корпоратив.

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Дизайнеры и знаменитые бренды уже представили немало вариантов для модниц, которые заботятся о своем праздничном стиле. Журналисты LifeStyle 24 также подобрали яркие примеры, которые помогут выглядеть великолепно на вечеринке с коллегами.

Что одеть на новогодний корпоратив: варианты выбора

Блестящие наряды



Ну какой Новый год или праздничный корпоратив может обойтись без блеска? Он может быть не только в украшениях, но и в одежде. Блестящее платье или даже костюм – это сочетание превосходного вкуса и изысканности, – убеждают дизайнеры. Одежда с пайетками поможет каждой моднице почувствовать себя звездой вечера, ведь от такого сияния будут в восторге все ее коллеги. И здесь украинские красавицы имеют большой выбор: от соблазнительных мини до роскошных вечерних образов.



Что одеть на корпоратив: варианты / Instagram / @veronicaferraro



Что одеть на корпоратив: варианты / Instagram / @veronicaferraro



Новогодний корпоратив / Instagram / @paolaturani

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К образу лучше подобрать туфли или туфли на каблуках и лаконичные украшения.



Наряды на корпоратив / Pinterest

Брючный костюм

Если еще несколько лет назад все модницы посмеялись бы с такого совета, то в 2019-2020 годах охотно примут идею. Все потому, что брючный костюм стал настоящим трендом, а его уже успели примерить самые известные голливудские красавицы.



Стильный костюм на корпоратив / Pinterest

Интересно, что именно этот наряд с легкостью можно назвать универсальным. Подобрав к нему гольф или блейзер, это будет отличный обычный образ. А вот на новогодний корпоратив стоит одеть роскошный топ или блузу, которая придаст изящества виду. На один вечер откажитесь от любимых кроссовок или ботинок, предпочтя обуви на каблуках. Особенно элегантно будут выглядеть туфли-лодочки.



Стильный костюм на корпоратив от Зендаи / Pinterest

Замечательным выбором станет блестящий топ, который в сочетании с брюками и пиджаком будет стильным и праздничным.

А вот красавицы, которые имеют идеальные формы и не боятся демонстрировать свою сексуальность, могут воспроизвести жаркий тренд сезона – брюки и пиджак на голое тело. Убедитесь, что пуговица на вашем наряде надежно прикреплена, и покоряйте корпоративную вечеринку достаточно смелым образом.



Меган Фокс выбирает костюм / Instagram / @meganfox__fan

Скромно, но одновременно стильно можно выглядеть и в кюлотах, блузке и в туфлях-лодочках. Однако этот наряд, пожалуй, больше для тех модниц, которые стремятся показать трендовый образ, но не привлекать лишнего внимания.

Наряды из экокожи



Одежда из экокожи – так называемый must have сезона. Дизайнеры предлагают немало фасонов, которые разрушают стереотипы о пошлости такого наряда. Поэтому платье миди станет прекрасным выбором для новогоднего корпоратива.



Дженнифер Лопес / Getty Images



Кожаная одежда – тренд сезона / Pinterest

Не менее эффектно может выглядеть и юбка из экокожи. Если ее стильно сочетать с блузкой или топом – вы обязательно окажетесь в центре внимания.

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Маленькое черное платье



Пожалуй, каждая модница взяла пример с легендарной Коко Шанель, которая говорила, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье. Именно оно является элементом базового гардероба и спасает красавиц на каждый праздник.



Черное платье / Instagram / @stellaaminova

Однако не стоит одевать наряд, в котором вы уже были на новогоднем корпоративе. Воспользуйтесь возможностью и дополните свой гардероб эффектной новинкой.



Черное платье от Андре Тана / Пресс-служба дизайнера



Черное платье на корпоратив / Pinterest



Мини платье черного цвета / Pinterest

Светлое платье



2020-й – год металлической крысы. Поэтому светлая одежда или серебристый будет уместен как для Нового года, так и для предпраздничного корпоратива. Остановите выбор на фасоне, который выгодно подчеркнет вашу фигуру, и наслаждайтесь вниманием всех участников мероприятия.



Светлое платье на корпоратив / Pinterest

Юбка плиссе



Еще одним трендовым нарядом, прекрасно подойдет к новогоднему корпоративу – это юбка плиссе. Соединить ее можно со стильной блузкой, кофтой oversize или водолазкой. Этот наряд будет идеальным для тех модниц, которые не любят стереотипных платьев и хотят выделиться стильным и нетипичным образом.



Что одеть на новогодний корпоратив / Pinterest



Юбка плиссе с водолазкой / Instagram / @paolaturani