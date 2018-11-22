Новогодняя елка от Dior: знаменитый бутик в Париже украсили иллюминацией – видео

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Новогодняя елка от Dior
Новогодняя елка от Dior / Instagram @dior

Фасад бутика известного бренда Dior на авеню Монтень, 30 в Париже украсили огромной елкой с иллюминацией до рождественских и новогодних праздников.

Конструкцию елки весом 750 килограммов собрали из двух километров гирлянд и шести тысяч листов бумаги. Видео опубликовано на официальной странице бренда в Instagram.

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Верхушку елки украсили звездой Dior. Этим современный бутик отдает дань уважения основателю бренда, ведь для него звезды были талисманами.

Что интересно, в ветках спрятаны 17 животных – один тигр, два жирафа, семь обезьян и столько же птиц.

Смотрите видео: как украшали магазин Dior в Париже иллюминацией

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dior Official (@dior)

 

dior
Магазин Dior в Париже / Instagram @dior

Теги: LifeStyle Путешествия Christian Dior
Источник: 24 канал
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